موعد وأسعار تذاكر متحف المجوهرات الملكية طوال إجازة عيد الأضحى

استقبل المصريين اليوم، عيد الأضحى المبارك، وسط فرحة الكبار والصغار، وخلال فترة إجازة العيد، يخطط البعض إلى السفر فيما يهتم آخرين بالزيارات العائلية، وغيرهم يجدها فرصة لزيارة المتاحف والأماكن الأثرية.

ولهذا نستعرض في السطور التالية، موعد وأسعار تذاكر متحف المجوهرات الملكية.

يفتتح متحف المجوهرات الملكية، أبوابه أمام الجمهور، طوال أيام إجازة عيد الأضحى، للتعرف على العرض المتحفي وتاريخ القصر ومقتنياته.

مواعيد متحف المجوهرات الملكية

أعلن متحف المجوهرات الملكية، عن مواعيده خلال إجازة عيد الأضحى، قائلَا: يسعدنا دائما زيارتكم للمتحف يوميًا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الـ 5 مساءً، علمًا بأنه يغلق شباك التذاكر في تمام الساعة 4:30 مساءً.

أسعار تذاكر الدخول لمتحف المجوهرات الملكية

أسعار تذاكر الدخول لمتحف المجوهرات الملكية

للمصريين والعرب:

الزائر: 20 جنيه مصري

الطالب: 5 جنيه مصري

للأجانب:

الزائر: 180 جنيه مصري

الطالب: 90 جنيه مصري

يشار إلى أن الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية

زيارة إلى متحف المجوهرات الملكية

تاريخ متحف المجوهرات الملكية

يعود المتحف إلى عامم 1919، حيث بني القصر بمنطقة زيزينيا على يد السيدة زينب فهمي وأكملته، وأقامت به ابنتها الأميرة فاطمة ابنة الأمير علي حيدر حفيد محمد علي باشا، ويعتبر بمثابة المكان الذي يضم الكثير من الممتلكات الرائعة للأسرة العلوية.

ويصور المتحف الذوق الرفيع للأميرة في اللوحات، والأسقف المذهبة، والفسيفساء التي تزين العديد من غرف القصر، ويتكون من جناحين شرقي وغربي يربط بينهما ممر، ويتكون كل منهما من طابقين وبدروم.

ويضم المتحف جميع الممتلكات التي تخص العائلة العلوية، طوال فترة حكمها، في جميع القاعات بالقصر، حيث أسلوب حياتها الفخم، والمليئ بالرفاهية.

أهم مقتنيات متحف المجوهرات الملكية

يضم المتحف عددا قلادة لمحمد على باشا، مطعمة بالماس والزمرد تخص مؤسس الأسرة، مكونة من 16 وحدة زخرفية منها 8 وحدات مدون عليها اسم محمد على، في حين جاءت 8 وحدات أخرى على شكل وردة من الذهب بوسطها حلقة من الذهب بها فصوص من الماس.

بالإضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية، ومناظير ذهبية مرصعة بالماس والياقوت والزمرد، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة، كما يشمل المتحف المجوهرات المبهرة التي أعدها كبار المصممين في أوروبا، والتي كانت تتزين بها الملكات والأميرات من العائلة المالكة في مصر.