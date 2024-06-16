يورو 2024.. سلوفينيا تفرض التعادل الإيجابي على الدنمارك

فرض منتخب سلوفينيا التعادل الإيجابي على الدنمارك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

سجل كريستيان إريكسن هدف التقدم لصالح الدنمارك في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

وأدرك إريك جانجا التعادل لصالح سلوفينيا في الدقيقة 77.

وحصل كل منتخب على نقطة واحدة في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي إنجلترا وصربيا.

أحداث الشوط الأول

أفضلية مبكرة للاعبي الدنمارك على مستوى السيطرة بمناطق وسط الملعب.

في الدقيقة التاسعة، ركلة ركنية للدنمارك على يسار مرمى سلوفينيا، نفذها كريستيان إريكسن بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 16 تسديدة خطيرة عن طريق بنيامين سيسكو لاعب سلوفينيا من خارج منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس كاسبر شمايكل.

وجاء الهدف لصالح الدنمارك في الدقيقة 17 بعد رمية تماس لصالح الدنمارك نفذت بشكل سريع إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها يوناس ويند بتمريرة ساحرة هيأت الكرة لزميله كريستيان إريكسن في مواجهة المرمى والذي سدد مباشرة إلى داخل الشباك في الزاوية اليمنى.

محاولات من لاعبي سلوفينيا لإعادة ترتيب الصفوف داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف الأول لصالح الدنمارك.

في الدقيقة 29 ركلة ركنية للدنمارك على يمين مرمى سلوفينيا، نفذها كريستيان إريكسن بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها يانيك فيسترجارد برأسية مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

تحسن ملحوظ في أداء لاعبي سلوفينيا خلال الدقائق الحالية على مستوى السيطرة بمناطق وسط الملعب ومحاولات لادراك هدف التعادل.

في الدقيقة 40 محاولة هجومية للدنمارك بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريستيان إريكسن برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 50 بطاقة صفراء أولى من نصيب مورتين هولماند لاعب سلوفينيا نتيجة عرقلة متعمدة للاعب سلوفينيا.

منتخب سلوفينيا كثف من هجومه وضغطه من أجل تسجيل هدف التعادل في شباك الدنمارك.

في الدقيقة 54 بطاقة صفراء من نصيب بيتر ستويانوفيتش لاعب سلوفينيا نتيجة تدخل قوي على لاعب الدنمارك.

ركلة حرة مباشرة للدنمارك على يسار منطقة جزاء سلوفينيا بجوار الراية الركنية، نفذها كريستان إريكسن بعرضية متوسطة الارتفاع إلى داخل المنطقة تمكن الدفاع من استخلاصها بسهولة.

في الدقيقة 66 تسديدة أرضية عن طريق راسموس هويلوند لاعب الدنمارك من داخل منطقة الجزاء رتصدى لها الحارس يان أوبلاك بثبات.

في الدقيقة 72 ركلة ركنية للدنمارك على يمين مرمى سلوفينيا، نفذها كريستيان إريكسن بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها يوناس ويند برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

في الدقيقة 76 هدف محقق ضائع لسلوفينيا بتسديدة قوية عن طريق بنيامين سيسكو من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

بعد دقيقة واحدة جاء هدف التعادل لصالح سلوفينيا في الدقيقة 77 عقب ركلة ركنية نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث أبعدها الدفاع بشكل غير متقن لحدود الزاوية اليمنى للمنطقة لتجد متابعة من إريك جانجا بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى بعد أن اصطدمت بأحد المدافعين.

في الدقيقة 85 بطاقة صفراء من نصيب جان سيلار لاعب سلوفينيا نتيجة عرقلة متعمدة للاعب الدنمارك.