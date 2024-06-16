الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن سلامة: الدور المصري غير قابل للمزايدة عليه تجاه قضية فلسطين

غزة
غزة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الإدارة الأمريكية فقدت مصداقيتها على كافة المستويات الدولية بصورة كبيرة.

جرائم الاحتلال 

وأكد الدكتور حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعمل على طرح القضية الفلسطينية على طاولة المفاوضات الدولية، وذلك لمحاولة وقف إطلاق النار في غزة، علاوة عن السعي إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 الدور المصري 


وأضاف في حديثه، أن الدور المصري غير قابل للمزايدة عليه، فهو دور تاريخي، حيث تدافع مصر عن دولة فلسطين منذ عام 1948.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37337 شهيدًا و85299 مصابًا، وذلك منذ يوم الـ7 من أكتوبر الماضى.

كما ارتكبت قوات الاحتلال، ثلاثة مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث راح ضحية تلك المجازر 41 شهيدًا و102 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

حسن سلامة استاذ علاقات دولية قضية فلسطين اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

سرى جدًا.. كيف تتحرك الدولة المصرية فى ملف غزة؟

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

مات خلال الطواف حول الكعبة.. وفاة رابع حاج بمحافظة الفيوم

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة طائشة فى كفر شكر بالقليوبية

"الكهرباء" تعلق على قرار وقف تخفيف الأحمال فى أول أيام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة