حسن سلامة: الدور المصري غير قابل للمزايدة عليه تجاه قضية فلسطين

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الإدارة الأمريكية فقدت مصداقيتها على كافة المستويات الدولية بصورة كبيرة.

جرائم الاحتلال

وأكد الدكتور حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعمل على طرح القضية الفلسطينية على طاولة المفاوضات الدولية، وذلك لمحاولة وقف إطلاق النار في غزة، علاوة عن السعي إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الدور المصري



وأضاف في حديثه، أن الدور المصري غير قابل للمزايدة عليه، فهو دور تاريخي، حيث تدافع مصر عن دولة فلسطين منذ عام 1948.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37337 شهيدًا و85299 مصابًا، وذلك منذ يوم الـ7 من أكتوبر الماضى.

كما ارتكبت قوات الاحتلال، ثلاثة مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث راح ضحية تلك المجازر 41 شهيدًا و102 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.