الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطريقتين مختلفتين.. طريقة تنظيف رجل العجل "الكوارع" في عيد الأضحى 2024

كوارع
كوارع

تحتفل ربات البيوت بعيد الأضحى 2024 وتبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة، وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الكوارع في عيد الأضحى 2024 لأنها من أكثر الوصفات التي تحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن فهي من أشهر الأكلات الرئيسية التي تقدم على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى 2024.

طريقة تنظيف رجل العجل لعمل الكوارع

واكثر ما يشغل بال ربات البيوت قبل القيام بعمل الكوارع هو طريقة تنظيفها جيدا حتى لا يكون بها أي زفارة أو شعر وهو مانستعرضه معكم في التقرير التالي من الدستور.

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طريقة عمل المخاصي في أول أيام عيد الأضحى 2024 بوصفتين مميزتين

طريقة تنظيف الكوارع بالخل والدقيق

أولا:
في وعاء عميق اخلطي الماء، مع الملح والخل، والدقيق.

ثانيا: 
اغمري الكوارع داخل الخليط السابق لمدة ساعة.

ثالثا:
اغسلي الكوارع بالماء جيدا.

رابعا:
في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والملح والخل، ثم استخدميهم في تدليك الكوارع جيدا، للتأكد من تنظيفها.


خامسا:
اغسلي الكوارع للمرة الثالثة بالخل والملح والدقيق.

سادسا:
ضعي الكوارع في حلة كبيرة مليئة بالماء البارد، واتركيها على النار حتى تغلي، ثم صفيها من الماء، واغسليها للمرة الأخيرة.

سابعا:
قطعي الكوارع إلى قطع متوسطة الحجم.

لا حصر لها.. فوائد تناول الكوارع فى عيد الأضحى 2024

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكوارع في عيد الأضحى 2024 بوصفات مختلفة

طريقة تنظيف الكوارع بالكربوناته

وعن طريقة تنظيف الكوارع بالكربوناته، فهي واحدة من أشهر طرق التنظيف، وتكون على النحو التالي:


الخطوة الأولى:
ضعي كمية وفيرة من المياه، وضعيها في وعاء عميق، مع 3 ملاعق تقريبًا من بيكربونات الصوديوم.

الخطوة الثانية:
ضعي الكوارع بخليط المياه والكربونات، واتركيها على نار متوسطة الحرارة حتى تمام الغليان.


الخطوة الثالثة:
صبي الماء، وانزعي الشعر منها.


الخطوة الرابعة:
كرري العملية السابقة مرة أخرى، ثم ضعي الكوارع مرة أخرى في ماء نظيفة مع كمية من بيكربونات الصوديوم، واتركيها على النار حتى تغلى مرة أخرى.


الخطوة الخامسة:
صبي المياه من الكوارع مرة أخرى، وانزعي باقي الشعر العالق بها.


الخطوة السادسة:
في النهاية، احرصي على كشط الكوارع بالسكين، من خلال حكها بلطف حتى تصبح بيضاء ونظيفة وخالية من الشعر تمامًا.


الخطوة السابعة:
في الخطوة الأخيرة قومي بدعك الكوارع بكمية من الملح والخل الأبيض جيدًا، للتخلص من الزفارة والرائحة الكريهة العالقة بها، ومن ثم اغسليها مرة أخرى بالماء الجاري.

 

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خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكوارع في عيد الأضحى 2024 بوصفات مختلفة

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