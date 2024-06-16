الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

البابا فرنسيس يدعو إلى الصلاة لأجل السلام في السودان وأوكرانيا وغزة

قداسة البابا فرنسيس
قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

ترأس قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صلاة التبشير الملائكي، مساء اليوم الأحد، بساحة الفاتيكان.

وألقى عظة عن إنجيل اليوم يحدثنا عن ملكوت الله من خلال صورة البذر، داعيًا الحضور ايانا إلى التأمل بشكل خاص حول تصرّف هام مرتبط بصورة البذر وهو الانتظار الواثق. وأشار البابا فرنسيس إلى أنه خلال البذر، ومهما نثر المزارع بذورًا جيدة جدا وكثيرة.

وتابع بابا الفاتيكان قائلًا: مهما أعدّ الأرض بشكل جيد، فإن النبات لا ينمو على الفور، إذ يتطلب الأمر وقتًا وصبرًا، ولذلك لا بد أن ينتظر بثقة بعد الزرع كي يتيح للبذور أن تنبت في الوقت المناسب وللبراعم أن تتفتح وتنمو وذلك من أجل ضمان حصاد وافر.

وأضاف البابا فرنسيس: “يعطينا الله مثلًا: “يعلّمنا أيضا أن نزرع بثقة الإنجيل حيث نكون ومن ثم أن ننتظر كي تنمو البذرة وتعطي الثمر فينا وفي الآخرين، بدون التوقف عن دعم ومساعدة بعضنا البعض حتى حيث يبدو لنا أننا لا نرى نتائج فورية على الرغم من جهودنا. ففي الواقع غالبا ما تكون المعجزة أيضا بيننا تحدث بالفعل، وستعطي ثمارًا وافرة في الوقت المناسب”.

وفي ختام كلمته قبل صلاة التبشير الملائكي، اليوم الأحد، قال البابا فرنسيس: لتساعدنا مريم العذراء كي نكون زارعين أسخياء وواثقين للإنجيل.

وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وجه البابا فرنسيس كلمة استهلها مشيرا إلى تطويب الكاهن والشهيد ميكيلي راباتش أمس السبت في كراكوفيا، وأضاف أنه كان راعيا بحسب قلب المسيح، وشاهدا أمينا وسخيا للإنجيل وعانى من الاضطهاد النازي والاضطهاد السوفييتي. وتابع البابا فرنسيس كلمته مشيرا أيضا إلى أنه لا تزال تصل أنباء مؤلمة حول اشتباكات ومجازر في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووجه الأب الأقدس نداء إلى السلطات الوطنية والجماعة الدولية لعمل كل ما هو ممكن من أجل وقف العنف وحماية حياة المدنيين.

 وأضاف أن من بين الضحايا هناك العديد من المسيحيين الذين قُتلوا بسبب ايمانهم. إنهم شهداء، قال البابا فرنسيس، مضيفًا أن تضحياتهم هي بذرة تنبت وتعطي الثمر، وتعلّمنا الشهادة للإنجيل بشجاعة وثبات. 

ودعا الأب الأقدس أيضا إلى مواصلة الصلاة من أجل السلام في أوكرانيا، وفي غزة والسودان وميانمار وحيث هناك معاناة بسبب الحرب.

البابا فرنسيس صلاة التبشير الملائكي ملكوت الله أجل السلام إنجيل اليوم

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