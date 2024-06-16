الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس بعثة حج الجمعيات يوضح إجراءات الحفاظ على الحجاج من درجات الحرارة والتزاحم

حج
حج

أوضح أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أهم الإجراءات للحفاظ على الحجاج في ظل ارتفاع درجة الحرارة والتزاحم، قائلًا: " انتهى الحجاج بالأمس من  الوقوف بعرفات لأداء الركن الأعظم، وبحمد الله أدى الجميع الفريضة وتوجهوا مباشرة من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى أو إلى مكة المكرمة بحسب خط سير الحجاج حتى لا يحدث تزاحم في دخول المخيمات أو لأداء طواف الإفاضة في مكة المكرمة.

وأضاف أيمن عبدالموجود خلال مداخلة هاتفية عبر قناة ten، أن جميع حجاجنا متواجدون حاليًا في مشعر منى لرمي الجمرات،وبدءًا من الغد سيتم رمي الجمرات الثلاث، وبعدها بيومين سيعود الحجاج المتعجلين إلى مكة المكرمة، وغير المتعجلين سينقصون الثلاثة أيام ثم يعودوا إلى مكة المكرمة، ثم بعد ذلك نبدأ في خطة مغادرة الحجاج إلى جمهورية مصر العربية.

وتابع: "نحرص على توعية حجاجنا فيما يتعلق بعدم التعرض لأشعة الشمس، في ظل الأجواء الحارة وتجنب الخروج في أوقات الذروة والالتزام بالجدول الخاص برمي الجمرات وفقا للخطة الموضوعة من جانب الجهات السعودية".

ايمن عبدالموجود بعثة حج الجمعيات الأهلية منى مزدلفة عرفات مناسك الحج

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