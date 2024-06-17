من التراث الشعبي.. أمثال مصرية تُعبر عن فرحة العيد

تأتي الأمثال الشعبية، المصرية التي تتناول العيد لتعكس والعادات والتقاليد المرتبطة بهذه المناسبة وتعبّر عن البهجة والاحتفال. منها بعض الأمثال الشهيرة: والتي منها: "العيد عيد العافية"، -"عيد أضحى وبلاش ملامة"، تعكس هذه الأمثال الروح الاحتفالية والتقاليد الاجتمعية المرتبطة بالاعياد في مصر في التقرير التالي تعرف على ابرز الأمثال الشعبية التي يتداولها المصريين في التقرير التالي:

عزة رياض

عزة رياض: الأمثال الشعبية المصرية تعكس هوية المجتمع

قالت الشاعرة والباحثة في التراث الشعبي عزة رياض: “اللى يكدب نهار الوقفة يسود وشه في العيد ” ان امثالنا الشعبية أحد ابرز عناصر التراث الشعبي، تاتي لتقدم خلاصة تجارب وسنوات تم تلخيصها بعبارة بسيطة مفهومة كحكمة، يراد بها توجيه من يحتاجها او او من يتعرض لموقف مشابه للمثل ويتميز التراث الشعبي المصري بالامثال الشعبيه الغزيرة المرتبطه بالمواقف والمناسبات والاحتفالات ومنها الامثال المرتبطه بالاعياد، مثل

"بعد العيد ما يتفتلش كحك"، والمقصود به تأويلا ان لم تفعل الشيء فى وقته فلا معنى له، وتختلف الامثال لفظا وتأويلا حيث تاتى الالفاظ بكلمات، وما تعنيه يحمل دلالات اخرى على عكس معناها وهنا تكمن عبقرية المصريين، والتى وظفت لغتها العامية،لتصبح تراثا شعبيا يعتد به.

وختمت رياض " ومن تلك الأمثال ايضا، "زحمة العيد يا منخل"حيث يتم احتياج المنخل فى زحمة العيد للدقيق، ويقال هذا في امور عديده قد لاتكون مرتبطة بمناسبة اذا اشتد الطلب على شيء، وايضا من تلك الأمثال " يوم العيد يلم الاجاويد" اى ان ايام الفرح يتجمع فيها الكرام، وكل عيد وانتم اجاويد.

يسري أبو القاسم

يسري أبو القاسم: الأمثال الشعبية ترصد تفاصيل الحياة اليومية للمصريين

ومن جهته يقول الكاتب الصحفي والباحث في التراث الشعبي يسري أبو القاسم: تأتي الأمثال الشعبية لتظهر وتؤكد على هوية الشعوبة، والأمثال الشعبية المصرية، طوال الوقت ترصد تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، ومنها ما يقال في العيد مثل "عد العيد ما يتفتش كحك "يقال هذا المثل حين يفقد الإنسان الأمل فى الحصول على امله المنشود. كما انه مثل يدل على الريبه والشك فإذا ماطل المدين فى سداد الدين واعطى مهلة لدائنه بسداد الدين بعد فتره قصيرة يقول الدائن بعد العيد ما يتفتش كحك.

واشار ابو القاسم إلى ان " نلاحظ ان المثل يقال فى الصعيد بمفردات مختلفة عن المناطق الشمالية من مصر. ففى الدلتا والمناطق الساحلية يقولون بعد العيد ما يتفتلش كحك بينما فى الصعيد يقولون ما يتفتش كحك.

أما عن العيد الكبير"الأضحي " ما يجيش قب العيد الصغير.ويقال هذا المثل فى صعيد مصر حين يقدم شخص المهم على الاهم. وهو مثل يتحدث عن فقه الأولويات، ومعناه لا تفعل هذا قبل ذاك.