الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"لجنة الصحة" تتفقد مستشفيات الضبعة ورأس الحكمة ومارينا والحمام بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، في أول أيام عيد الأضحى المبارك لجنة وزارة الصحة وعلى رأسها الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة؛ لتفقد مستشفيات المحافظة وتقديم الدعم اللازم والوقوف على مدى استعداد المنشآت الصحية بالمحافظة تزامنًا مع قدوم موسم الصيف.

ومرت اللجنة على مستشفيات "الحمام المركزى ومارينا المركزى ورأس الحكمة للإغاثة والطوارئ والضبعة المركزى"؛ لبحث احتياجات المستشفيات والوقوف على المستوى التدريبي والفنى للاطقم الطبية ولمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية الأقسام الحرجة بالمستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث. 

وبدأت اللجنة جولتها بالمرور على الاقسام الحرجة بمستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ بداية بأقسام الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد ٧ أسرة لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية ٦ أسرة وقسم العمليات بعدد ٢ غرفة عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات (الاشعة المقطعية والموجات الصوتية والاشعة العادية) كما تفقدت اللجنة تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٥٤٣٦ لتر مكعب وبنك الدم التخزينى الخاص بالمستشفى.

واستكملت  اللجنة جولتها بالمرور على الاقسام الحرجة بمستشفى الضبعه المركزى بداية بقسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد ١٢ سرير لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية ٦ سرير  والحضانات وعددها ٥ حضانة ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية  ٧ ماكينة غسيل كلوى وقسم العمليات بعدد ٢ غرف عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات (الاشعة المقطعية والموجات الصوتية والاشعة العادية والايكو ) بالإضافة الي تفقد تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وبنك الدم الخاص بالمستشفى. 

واستكملت  اللجنة المرور على الاقسام الحرجة بمستشفي مارينا المركزى بداية بقسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل لاستقبال حالات الطوارئ  ووحدة الغسيل الكلوى بعدد ٢ ماكينة واشادت اللجنة بالتجهيزات الطبية 
كما وعد الدكتور خالد الخطيب بامداد المستشفيات بالأطباء والقوى البشرية لتشغيل أقسام التى بها عجز.

جدير بالذكر ان لجنة المرور الوزارى اطمئنت على جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئة واشادت بالمستوى المتصاعد الذى ظهرت به مستشفيات محافظة مطروح حيث جرى الإعداد لتدريب الاطباء والتمريض ممن يعملون بالاقسام الحرجة والطوارئ فى دورة مكثفة لجميع مستشفيات المحافظة خلال فترات قريبة لرفع المستوى المهارى لدى الفريق الطبى.

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وكيل صحة مطروح أول أيام عيد الأضحى المبارك رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة مستشفيات مطروح مطروح

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