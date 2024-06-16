ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 827 مليون دولار خلال 6 أشهر

حققت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة، ارتفاعا في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 للدول العربية حيث بلغت الصادرات نحو 1.33 مليون طن بقيمة 827 مليون دولار، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 47% للكميات و42% للقيمة؛ وذلك بحسب بيانات حكومية .

واستوردت دول الاتحاد الأوروبى 667 ألف طن بقيمة 458 مليون دولار بنسبة 24% من الكميات و23% من القيمة، كما استوردت دول خارج الاتحاد الاوروبى 536 ألف طن بقيمة 455 مليون دولار بنسبة 19% للكميات و23% لقيمة الصادرات.

كما بلغت صادرات مصر من الخضر والفاكهة لدول أسيا نحو 178 ألف طن بقيمة 136 مليون دولار بنسبة 6% للكمية و7% للقيمة.

في حين بلغت صادرات مصر لدول الأمريكتين وأستراليا بلغت فقط 65 الف طن بقيمة 79 مليون دولار فيما بلغت الصادرات لدول أفريقيا 43 ألف طن بقيمة 31 مليون دولار بنسبة 2% للقيمة والكميات وهى نسبة ضئيلة لا تتناسب مع قدرات وإمكانيات مصر وقربها من القارة.