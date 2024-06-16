الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز

صبري فواز لـ"الدستور": فيلم "أهل الكهف" عمل ضخم وصعب

جريدة الدستور

يشارك الفنان صبري فواز في بطولة فيلم “أهل الكهف” الذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي ونخبة كبيرة من الفنانين، وحقق إيرادات عالية فور طرحه بجميع دور العرض السينمائي بالتزامن مع عيد الأضحى.

وقال صبري فواز لـ"الدستور" إنهم واجهوا صعوبات كبيرة خلال تصوير فيلم "أهل الكهف"  بسبب تعطله أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه استمتع بكواليس العمل رغم كل هذه الصعوبات.

وأضاف أن العمل يضم نخبة كبيرة من الفنانين وهو ما أزاد العمل متعة، وحمسه للمشاركة في العمل، خاصة وأنه للمخرج الكبير عمرو عرفة والمؤلف المبدع أيمن بهجت قمر، لافتًا إلى أنه قرأ السيناريو أكثر من مرة لمذاكرته جيدًا قبل انطلاق التصوير بالإضافة إلى لمساته الخاصة وبحثه المكثف لتجسيد شخصيته ضمن أحداث العمل.

وأكد أن كل صناع العمل دون استثناء سواء فنانين أو عمال من ستايليس وديكور وغيرهم بذلوا مجهودا كبيرا لخروج هذا العمل، موضحًا أن شخصيته خرجت بتلك الصورة بسبب مجهود الآخرين حيث قام هو بالأداء الخاص بالشخصية والباقي بلمسات الزملاء، لافتًا إلى أن كل فريق العمل تربطهم علاقة صداقه به ويكن لهم كل حب واحترام وتقدير لهم، متمنيًا أن العمل ينال إعجاب الجمهور.
 فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

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