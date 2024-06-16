آلاف المواطنين يتوافدون على مراكز شباب القليوبية احتفالا بعيد الأضحى المبارك

شهدت مراكز الشباب بمحافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك وسط أجواء احتفالية ومهرجانات وكرنفالات فنية وألعاب ترويحية وملاهي عروض فنون شعبية وهدايا وجوائز للمشاركين فى الأنشطة خلال فاعليات اليوم الأول من مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جاءت احتفالات مراكز شباب القليوبية من خلال فتح أبواب جميع مراكز الشباب أمام المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لإستقبال المصلين لأداء صلاة العيد أعقبها تردد الاعضاء والأطفال والأسر على مراكز الشباب للاستفادة من الإمكانات والخدمات المتاحة وممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى تنفيذ احتفالات مركزية بمراكز شباب المدن والقري التى تحظى بكثافة سكانية وإقبال متزايد من المواطنين ويشارك فى تنفيذ الاحتفالات فرق مراكز الفنون من خلال تقديم فقرات الفنون الشعبية والتنورة والموسيقى والكورال ومشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع فى تنظيم المترددين وتنفيذ مسابقات وأنشطة ترويحية وتستمر فعاليات مبادرة العيد أحلى على مدار إجازة العيد.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مراكز شباب القليوبية أعدت برنامج شامل لاحتفالات العيد يشمل جميع انحاء المحافظة تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الاضحى المبارك وإتاحة إمكانات المراكز للجمهور وتتنوع الانشطة والخدمات ما بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وفنية وهدايا للأطفال يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بمراكز الشباب وكافتيريات ومطاعم وصالات تنس الطاولة، بلياردو، ألعاب الالكترونية وحمامات السباحة.

وأوضح الصبروط أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قد أطلقت 3 مبادرات جديدة على هامش احتفالات وزارة الشباب والرياضة بالعيد من خلال مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب حيث أطلقت القليوبية مبادرة عيد واكسب والصوت الذهبي واجمل لقطة ويستمر تنفيذ مبادرة العيد أحلى طوال أيام العيد استمرارا لما حققته من نجاح كبير فى الأعوام السابقة من استقبال ملايين المواطنين من مختلف المراحل السنية على مستوى الجمهورية للاستفادة من البرامج والخدمات والدور المجتمعى الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة.