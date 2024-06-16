يورو 2024.. الدنمارك تتقدم على سلوفينيا بهدف في الشوط الأول

نجح منتخب الدنمارك في التقدم على نظيره السلوفيني بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بين الفريقين في افتتاح لقاءات الفريقين في بطولة يورو 2024.

سجل كريستيان إريكسن هدف التقدم لصالح الدنمارك في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول

أفضلية مبكرة للاعبي الدنمارك على مستوى السيطرة بمناطق وسط الملعب.

في الدقيقة التاسعة، ركلة ركنية للدنمارك على يسار مرمى سلوفينيا، نفذها كريستيان إريكسن بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 16 تسديدة خطيرة عن طريق بنيامين سيسكو لاعب سلوفينيا من خارج منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس كاسبر شمايكل.

وجاء الهدف لصالح الدنمارك في الدقيقة 17 بعد رمية تماس لصالح الدنمارك نفذت بشكل سريع إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها يوناس ويند بتمريرة ساحرة هيأت الكرة لزميله كريستيان إريكسن في مواجهة المرمى والذي سدد مباشرة إلى داخل الشباك في الزاوية اليمنى.

محاولات من لاعبي سلوفينيا لإعادة ترتيب الصفوف داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف الأول لصالح الدنمارك.

في الدقيقة 29 ركلة ركنية للدنمارك على يمين مرمى سلوفينيا، نفذها كريستيان إريكسن بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها يانيك فيسترجارد برأسية مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

تحسن ملحوظ في أداء لاعبي سلوفينيا خلال الدقائق الحالية على مستوى السيطرة بمناطق وسط الملعب ومحاولات لادراك هدف التعادل.

في الدقيقة 40 محاولة هجومية للدنمارك بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريستيان إريكسن برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.