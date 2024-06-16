الأحد 16 يونيو 2024
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وزير التموين: المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

وجه  الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بفتح المجمعات الاستهلاكية أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك أمام المواطنين مع ضخ يومي للحوم الطازجة والسلع أيضًا، وأشار الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية تعمل من الـ9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً.

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وأضاف المصيلحي بأنه قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة (العامة – المصرية)، وشركتي المجمعات الاستهلاكية (النيل – الإسكندرية) لمتابعة توافر السلع بالمجمعات ومخازن الجملة، ونوه إلى أن مخازن الجملة سوف يعمل منها مخزنين رئيسيين بكل محافظة لتوفير السلع الغذائية على بطاقة الدعم.

ومن جانبه صرح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور أحمد كمال – معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أنه تم ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية، و60 ألف طن زيت طعام، و20 ألف طن مكرونة، و15 ألف طن أرز.

 

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وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم برفع تقرير يومي للعرض على الوزير  عن توافر السلع الأساسية واستقرار الحالة التموينية، وتوافر اسطوانات الغاز، وتوافر الوقود بمحطات الوقود، مشيرا إلى أن المخابز تعمل بالمواعيد المقررة لها بإجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية أيام عيد الأضحى المبارك أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية

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