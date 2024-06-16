التحالف الوطني بمطروح يوزع لحوم ومواد غذائية في أول أيام عيد الأضحي

وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمانة محافظة مطروح، بقيادة شريف حليو منسق المحافظة، أكثر من طن لحوم و2 طن من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ووزع متطوعو التحالف الوطني بمحافظة مطروح لحوم الأضاحي والمواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا في مدن ومراكز مطروح الثمانية من خلال حملات طرق الأبواب بالإضافة إلى التوزيع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.

كما وزع المتطوعون هدايا عينية وحلوي على الأطفال عقب صلاة عيد الأضحي المبارك لإدخال البهجة والسرور علي قلوب الأطفال.

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