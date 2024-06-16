الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فيتنام تدرس السماح بالتداول المباشر للطاقة الشمسية المنتجة على الأسطح

فيتنام
فيتنام

قالت صحيفة "تووي تري" نقلا عن تقرير لوزارة التجارة الفيتنامية رفعته للحكومة، إن الوزارة الفيتنامية تدرس ما إذا كانت ستسمح بالتداول المباشر للطاقة الشمسية المولدة على أسطح المبانى وطاقة الكتلة الحيوية بين مطورين ومستخدمين رئيسيين.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، إن الوزارة أضافت الطاقة الشمسية على الأسطح وطاقة الكتلة الحيوية إلى أحدث مسودة أعدتها لآلية التداول المباشر للكهرباء بين مطوري الطاقة المتجددة والمستخدمين الرئيسيين بعد تلقيها اقتراحات من الحكومة.

ولا تزال الطاقة المستخرجة من النفايات مستبعدة لأن هذا النوع من الكهرباء لم يتم تعريفه بوضوح باعتباره طاقة متجددة بموجب اللوائح الحالية.

التجارة الفيتنامية أسطح المبانى بلومبرج الطاقة الشمسية النفايات

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