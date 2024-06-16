الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة في قضايا وحقوق الطفل تبكي على الهواء بسبب معاناة أطفال غزة

ولاء بطاط
ولاء بطاط

قالت ولاء بطاط، الباحثة في قضايا وحقوق الطفل، إن إدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول التي تعتدي على الأطفال، قرار مهم جدًا وغالي لأن هذا القرار له تبعات اقتصادية وايضًا دولية بقطع من العلاقات مع إسرائيل.

وأضافت "بطاط"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن على الدول قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وزيادة عزلته.

وأشارت إلى أن هذا القرار مهم جدًا مهم أمام التضحيات التي حدثت للشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال، الذين يواجهون شبح الموت بسبب نقص الإمدادت الطبية والغذائية.

لم تتمالك الباحثة في قضايا وحقوق الطفل، نفسها من البكاء عند الحديث على حال الأطفال الفلسطينيين، وكم المعاناة التي يعيشها كل طفل في قطاع غزة.

ونوهت أن هذا القرار مهم جدًا ليجعل إسرائيل أكثر عزلة مما هي علي في الوقت الحالي، وفي القادم سيجعلها أيضًا في وضع أكثر حرجًا أمام العالم اجمع، وعلى المجتمع الدولي أن يعي ان دولة الاحتلال تقتل الاطفال وتنتهك كل قوانين الإنسانية.

اطفال غزة معاناة أطفال غزة ولاء بطاط مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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