الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الناقد حسين حمودة يكشف عن قراءاته في إجازة عيد الأضحى

حسين حمودة
حسين حمودة

استقبل اليوم الكثير من المصريين عيد الأضحى، بالبهجة والسعادة، حيث يخطط البعض إلى السفر في العيد، فيما يهتم آخريين بالزيارات العائلية المنزلية، وغيرهم من يخرج للمنتزهات والحدائق، فلكل منهم طقوسه في الأعياد.

تواصلت "الدستور" مع الناقد الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب هذا العام، لمعرفة الأنشطة التي يقوم بها خلال فترة إجازة عيد الأضحى.

حسين حمودة: رغم مشاكل عيني.. هذه قراءاتي في إجازة عيد الأضحى

حسين حمودة: رغم مشاكل عيني.. هذه قراءاتي في إجازة عيد الأضحى

وكشف حسين حمودة، في تصريحات خاصة لـ الدستور، عن أنه يعاني في هذه الفترة من بعض المشاكل في عينيه، وبالتالي تؤثر على قدرته على القراءة.

وتابع: حسين حمودة: ولكنني مضطر في الفترة القادمة، خلال أيام العيد، لقراءة عدد من الرسائل أُشرف على بعضها، وأشارك في مناقشة بعضها.

وأضاف: خلال أيام عيد الأضحى سأحاول قراءة واحدة من هذه الرسائل، لتقديم بعض الملاحظات للباحثة صاحبة هذه الرسالة، مشيرًا إلى أنها رسالة عن تجربة سجن المرأة، بالمعنى الحرفي وبالمعنى المجازي، في السرد النسائي المصري.

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حسين حمودة: حمدى أبوجليل عبّر عن عالم "المهمشين" فى رواياته

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حسين حمودة: الرواية كانت ولا تزال نوعًا أدبيًا له تأثيره المجتمعى

وأوضح حسين حمودة، أن الرسالة التي يقرأها حاليًا تقف عند بعض نصوص السيرة الذاتية وبعض الروايات لكل من: لطيفة الزيات، ونوال السعداوي، وفريدة النقاش، ورضوى عاشور، وسلوى بكر، وسهير المصادفة.

 

أنشطة وفعاليات ثقافية طوال إجازة عيد الأضحى 

وكان قد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، وهي خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 لجميع موظفي الدولة.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

كما أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين  الكيلاني عن برنامج الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، من خلال عرض 4  أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة بسعر موحد ومخفض، فمن المقرر أن يستضيف 20 موقعًا ثقافيًا أفلام "ولاد رزق 3" و"أهل الكهف" و"عصابة المكس" و"اللعب مع العيال".

بالإضافة إلى عروض "فرحتنا في لمتنا" بالإسكان البديل ومسرحيات مجانية للأطفال والكبار واحتفالات متنوعة وعروض فنية بالمحافظات.

عيد الأضحى إجازة عيد الأضحى لطيفة الزيات جائزة الدولة التقديرية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أفلام

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