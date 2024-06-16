الأحد 16 يونيو 2024
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لماذا يزين المسلمون في باكستان الأضحية برسومات وألوان مبهجة؟

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

كشف محمد همايون صحفي وكالة أسوشيتد برس الباكستانية، عن سبب قيام الباكستانيين بتزيين الأضحية بالرسومات، وتلوين قرونها بالألوان المبهجة.

وقال خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الباكستانيين يزينون الأضحية لأن لديهم قناعة أنه يجب أن تظهر الأضحية بشكل جيد لأنها فدية تقدم إلى الله، مردفًا: "لابد أن تكون بشكل جميل ومزينة، لابد أن تظهر بشكل جميل قبل الذبح لأنها تذبح باسم الله".

وأشار إلى أنه لا يهم أن تكون غنيًا أو فقيرًا، الباكستانيون يفضلون تزيين حيواناتهم وأنفسهم، وإظهار السعادة لقدوم عيد الأضحى.

وأوضح أن أشهر الأكلات في باكستان هو البرياني  بنوعيه، برياني الدجاج، وبرياني اللحم، وهو طبق مكون من الأرز البسمتي، وبعض الصوصات، وطعمه مميز وبه ألوان مبهجة.

وعن ثقافة البيوت المفتوحة التي يشتهر بها الباكستانيون، قال همايون، إن باكستان بها كثافة سكانية كبيرة، 240 مليون شخص لديهم نظم عائلية كبيرة، وروابط عائلية وقرابة، وسواء يعيش الباكستاني في منزل العائلة أو بشكل منفصل، لكن العائلة تجتمع بكل فروعها في العيد لتناول الطعام معًا.

وأردف أن الاجتماع في عيد الأضحى أحد أهم الفاعليات التي يقوم بها الشعب الباكستاني لتوطيد أواصر الصداقة والقرابة، ويتخلل الاجتماع حوار صحي بين أفراد العائلة.

 

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