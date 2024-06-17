بعد أن أصبحت واقعة كل عام.. كيف تحارب مصر التحرش في الأعياد؟

تكثر جرائم التحرش بالفتيات والسيدات بالشوارع والميادين والمواصلات العامة وأماكن العمل وغيرها في العطلات الرسمية خاصة الأعياد، وهو ما يخشى حدوثه الكثيرون مع حلول عيد الأضحى المبارك هذا العام.

يجبر ذلك التحرش خلال العطلات والأعياد الفتيات على عدم الخروج من المنزل والتنزه في العطلة، لذلك حرصت الدولة المصرية ممثلة في العديد من الأجهزة الأمنية على توفير خلال تلك العطلات والأعياد عناصر الأمن بشكل عام وللفتيات والسيدات بشكل خاص،كما حرصت على تقديم العديد من التوجيهات التي ينبغي أن تتبعها الفتيات والسيدات والتي بدورها عند تعرضهن للتحرش.

الدفع بالشرطة النسائية

إذ حرصت وزارة الداخلية على نشر عناصر الشرطة النسائية بوزارة الداخلية في عدد كبير من المناطق في محافظتى القاهرة والجيزة، وهما تلك المحافظتين اللتين تشهدان إقبالًا من المواطنين خلال فترة عيد الأضحي، وذلك بهدف تشديد إجراءات التأمين ومكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة جرائم التحرش.

كما تم الدفع بهذه العناصر بمناطق متفرقة في محيط دور السينما، وفي المتنزهات العامة والحدائق والمراسي النيلية، وذلك في إطار الخطة الأمنية المكبرة لتأمين الشارع المصري خلال الاحتفال بعيد الأضحي.

وفي السياق فقد تلقت عناصر الشرطة النسائية تدريبات مكثفة لمواجهة المتحرشين والسيطرة عليهم، وكذا شل حركتهم قبل تقديمهم إلى أقرب قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كذلك أتاحت الدورات التدريبية التي تلقتها عناصر الشرطة النسائية لهن التعامل مع أي من مظاهر للخروج على القانون، والقدرة على ضبط ورصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

عقوبة التحرش

وبدوره قد غلظ المشرع المصري، عقوبة التحرش، محولًا إياها من جنحة إلى جناية، وذلك للتناسب العقوبة مع حجم الجرم الذي يرتكبه المتحرشون سواء كان لفظيًا أو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر - انستجرام" أو جسديًا.

إذ عاقبت التعديلات على القانون بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، وبـ 100الف جنيه بغرامة حد أدنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين، وذلك لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تضمنت التعديلات أيضًا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

وعادة ما تزداد ظاهرة التحرش بالفتيات في الأعياد على كورنيش النيل وكوبري قصر النيل وكوبري أكتوبر وميدان التحرير، وسط البلد، حديقة الأزهر، السينمات.

الإبلاغ عن التحرش

وبدورها تكافح إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ظاهرة العنف والتحرش بالمرأة مخصصة لذلك عددًا من أرقام الهواتف لمنع وقوع التحرش، وذلك عن طريق أرقام الهواتف المحمولة "0112697722، 0112677333، 0112697744" والشكاوى المكتوبة على فاكس "27927189".

وكذا الاتصال على رقم خط ساخن رقم 16048، وخط أرضى رقم 25747295، كما يمكن الاتصال على خط النجدة رقم 122، فى حالة التحرش بمترو الأنفاق.