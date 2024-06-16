الصحة السعودية: الحالة الصحية للحجاج جيدة ولم يتم رصد أى أمراض معدية

أكد وكيل وزارة الصحة العامة السعودية هاني جوخدار، أن الحالة الصحية للحجاج جيدة نتيجة الالتزام بإجراءات الوقاية من الإجهاد الحراري والتوعية الميدانية بالتنسيق مع البعثات المرافقة للحجاج، كما أنه لم يتم رصد أي تفشيات وبائية أو أمراض معدية.

وقال وكيل وزارة الصحة السعودية، إنه يتم مراعاة فئات الحجاج الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة في حال الحاجة لخدمة صحية أو علاجية"، مشددا على أهمية الوقاية الصحية وحفاظ أصحاب الأمراض المزمنة على تناول الأدوية في أوقاتها وحفظها في أماكن سليمة، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة واستخدام المظلات وشرب السوائل بكميات كبيرة لتفادي الإجهاد الحراري والجفاف.

الالتزام بمواعيد التفويج

وأضاف أنه يتم التواصل مع البعثات المرافقة للحجات التي تستخدم المواد التوعوية التي تقدمها وزارة الصحة، ويتم التشديد فيها أيضا على أهمية الالتزام بمواعيد التفويج، لافتا إلى أن حالات الإجهاد الحراري التي ظهرت بين الحجاج غير الملتزمين بالإرشادات تجاوزت خلال يومين ألفي حالة.

وأشار وكيل الصحة السعودية إلى أنه لم يتم رصد أي تفشيات وبائية أو أمراض معدية ولا أي حالات من الأمراض التي تستلزم تطعيمات، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تعمل بشكل مميز خلال الموسم الجاري بمشاركة كبيرة من القطاعات الهلال الأحمر ووزارة الصحة وهيئة الصحة العامة، وتقدم الخدمة العلاجية ميدانيا لتلاشي الإصابات بالإجهاد الحراري.