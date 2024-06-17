الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات برج السرطان اليوم الإثنين 17 يونيو 2024.. هناك ازدهار مالى

برج السرطان
برج السرطان

يبحث البعض من مواليد برج السرطان على محركات جوجل عن تفاصيل الحظ اليوم وتوقعات الأبراج على كافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج السرطان خلال السطور التالية.

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توقعات برج السرطان اليوم الأحد 16 يونيو 2024

توقعات برج السرطان اليوم الإثنين 17 يونيو 2024

برج السرطان الصعيد الصحي

صحتك ستكون في حالة جيدة، بعض كبار السن الذين واجهوا مشاكل في الماضي سوف يستعيدون صحتهم، التخلي عن المشروبات الغازية غير الصحية واستبدالها بالمشروبات الصحية، وأغلبها عصائر الفاكهة الطازجة، كن حذرا أثناء وجود مشاكل في التنفس، يجب على النساء الحوامل توخي الحذر أثناء القيادة.

برج السرطان الصعيد المالي 

سيكون هناك ازدهار مالي وستتدفق الثروة من مصادر مختلفة، يمكنك بيع عقار أو شراء واحدة لا تدخل في المناقشات المتعلقة بالممتلكات التي يمكن أن تسوء، قد تحتاج بعض النساء إلى إنفاق المال للاحتفال، تجنب أعمال المضاربة هذا الأسبوع لكن يمكنك الاستثمار في صناديق استثمار مشتركة قد تدر عوائد جيدة لاحقًا.

برج السرطان الصعيد العاطفي

لن توجد مشكلات كبيرة متعلقة بالرومانسية، سوف تكون سعيدًا بقضاء المزيد من الوقت مع حبيبك، ومع ذلك، تجنب المحادثات غير السارة خلال هذه الفترة، أعط مساحة شخصية للشريك ولا تفرض آرائك، كن لطيفًا في الحياة وعبّر عن مشاعرك دون تثبيط. 

صفات برج السرطان

القوة: حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، مخلص، خير، مهتم.
الضعف: لا يشبع، متملك، حكيم.
الرمز: سرطان البحر.
العنصر: الماء.
جزء الجسم: المعدة والثدي.
حاكم الإشارة: القمر.
يوم الحظ: الإثنين.
لون الحظ: أبيض.
رقم الحظ: 2.
حجر الحظ: اللؤلؤة.

مدى توافق الأبراج مع برج السرطان
 

الألفة الطبيعية: الثور، العذراء، العقرب، الحوت.
التوافق الجيد: السرطان، الجدي.
التوافق العادل: الجوزاء، الأسد، القوس، الدلو.
توافق أقل: برج الحمل، الميزان.

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