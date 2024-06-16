التحالف الوطني يوزع كساء العيد على الأسر الأولى بالرعاية في مطروح
نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمانة محافظة مطروح، معرضا للملابس للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
ويهدف المعرض إلى توفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا من الملابس، ومساندتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وتم توزيع كساء عيد الأضحي المبارك على الأطفال داخل الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمحافظة أو عن طريق طرق الأبواب.
يأتي هذا المعرض ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر اللاكثر احتياجا في مختلف أنحاء مصر، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.