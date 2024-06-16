برلماني: مبادرات التحالف الوطنى ساهمت فى تحقيق طفرة تنموية كبيرة

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على الدور الهائل الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر بتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه ساهم في تحقيق طفرة تنموية كبيرة كما نجح في ضم مختلف منظمات المجتمع المدنى المصري لأداء عمل وطني ودعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، وأن يتصرف كشريك للدولة والوطن فى تحقيق جهود التنمية.

وأوضح "الكمار"، في بيان له اليوم، أن التحالف الوطني قدم مبادرات عديدة للارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة المصرية وتقديم مختلف الخدمات للأسر الفقيرة والبسيطة ودعمها.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوزيع 3 آلاف كرتونة شهريا على 3 آلاف أسرة فى محافظات الجمهورية، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، حيث تضم المرحلة الأولى من المبادرة 7 محافظات وهى القاهرة والدقهلية والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج والقليوبية، وتضم سلع غذائية ودواجن.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن مبادرة التحالف مذهلة تقوم على خدمة ألاف الأسر المصرية، وتؤكد على الدور الخدمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي وتؤكد دوره في التنمية الشاملة في مصر.