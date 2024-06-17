الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

توقعات برج العقرب اليوم الإثنين 17 يونيو 2024.. لن يؤذيك أى مرض

برج العقرب
برج العقرب

لمواليد برج العقرب، يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل الحظ اليوم وتوقعات الأبراج على كافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج العقري خلال السطور التالية.

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حظك اليوم 16 يونيو لمواليد برج العقرب.. لديك فرصة لإثبات قدرتك المهنية

توقعات برج العقرب اليوم الإثنين 17 يونيو 2024

حظ مواليد برج العقرب الصحي

سوف تتمتع بصحة جيدة هذا الأسبوع، لن يؤذيك أي مرض كبير ومع ذلك، فإن الحمى الفيروسية والتهاب الحلق والسعال يمكن أن تزعجك، وستكون قضايا صحة الفم مصدر قلق كبير آخر، ابتعد عن الأطعمة الزيتية والدهنية لأن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى المزيد من السمنة. 

برج العقرب العاطفي

احصل على بعض اللحظات الرائعة التي يمكنك الاعتزاز بها هذا الأسبوع، العطلة هي وسيلة جيدة للتواصل مع الحبيب أثناء قضاء الوقت، نقدر بعضنا البعض في الإنجازات وتجنب المناقشات غير السارة، يجب أن يكمل كل منكما الآخر لتحقيق النجاح في المساعي الشخصية والمهنية. 

برج العقرب المالي

استخدم ثروتك بحرية حيث لن يكون هناك أي عوائق في تدفق الثروة، الاستثمار السابق سيجلب ثروة جيدة، يمكنك المضي قدمًا في الخطة لتجربة الثروة في الأسهم وأعمال المضاربة، سيواجه بعض مواليد برج العقرب مشكلات داخل الأسرة حيث قد يحاول الأشقاء وضع أيديهم على الممتلكات الخاصة بك. 

صفات برج العقرب

القوة غامض، عملي، ذكي، مستقل، مخلص، ساحر، معقول
الضعف: مشبوه، معقد، متملك، متعجرف، متطرف
الرمز: العقرب
العنصر: الماء
جزء الجسم: الأعضاء الجنسية
حاكم التوقيع: بلوتو، المريخ
يوم الحظ: الثلاثاء
اللون المحظوظ: البنفسجي، الأسود
رقم الحظ: 4
حجر الحظ: المرجان الأحمر

مدى توافق الأبراج الأخرى مع برج العقرب

الألفة الطبيعية: السرطان، العذراء، الجدي، الحوت
التوافق الجيد: برج الثور، برج العقرب
التوافق العادل: الحمل، الجوزاء، الميزان، القوس
أقل توافق: الأسد، الدلو

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