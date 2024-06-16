"المصريين الأحرار" يزور محافظ السويس للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، في مكتبه بديوان عام المحافظة اليوم، وفدًا من حزب المصريين الأحرار، ضم وفد الحزب الدكتور عادل فاضل، عضو الهيئة العليا للحزب وأمين الحزب بالسويس، أحمد البرلسي، أمين التنظيم، رامي عبد الباسط، أمين الشباب، منال مرقص، مساعد أمينة المرأة، نعمة محمد عطية، مسؤول ملف التعليم وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حضر اللقاء الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيرى، السكرتير العام بالمحافظة، والعقيد رامي سعد، مدير الإدارة المركزية لشئون المحافظ.

ونقل الدكتور عادل فاضل والوفد المرافق له تهنئة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، للمحافظ ولشعب السويس العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة.

ومن جانبه، أعرب محافظ السويس عن سعادته بتلك الزيارة، وتبادل المحافظ التهاني مع وفد حزب المصريين الأحرار بالسويس.

وأكد المحافظ على أهمية توحيد الجهود بين الأحزاب السياسية، وأنه مرحب بلقاء الجميع في أي وقت، لتقديم كل ما هو في صالح المجتمع والوطن.

وأكد الدكتور عادل فاضل، عضو الهيئة العليا للحزب والأمين العام للحزب بالمحافظة، أن المصريين الأحرار بكافة قياداته وأعضائه صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة، وأنهم جنود في خدمة الوطن.

وكانت أمانة الحزب بالسويس شاركت المواطنين في احتفالات عيد الأضحى المبارك ووزعت الهدايا والشيكولاتة وألعاب الأطفال في الساحات عقب صلاة العيد.

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