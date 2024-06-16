الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصريين الأحرار" يزور محافظ السويس للتهنئة بعيد الأضحى

وفد حزب المصريين
وفد حزب المصريين الأحرار

استقبل اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، في مكتبه بديوان عام المحافظة اليوم، وفدًا من حزب المصريين الأحرار، ضم وفد الحزب الدكتور عادل فاضل، عضو الهيئة العليا للحزب وأمين الحزب بالسويس، أحمد البرلسي، أمين التنظيم، رامي عبد الباسط، أمين الشباب، منال مرقص، مساعد أمينة المرأة، نعمة محمد عطية، مسؤول ملف التعليم وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حضر اللقاء الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيرى، السكرتير العام بالمحافظة، والعقيد رامي سعد، مدير الإدارة المركزية لشئون المحافظ.

ونقل الدكتور عادل فاضل والوفد المرافق له تهنئة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، للمحافظ ولشعب السويس العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة.

txt

المصريين الأحرار بسوهاج يوزع حلوى وعصائر على المصلين

txt

المصريين الأحرار بأسيوط يشارك في احتفالات العيد بتوزيع الهدايا على المواطنين

 

ومن جانبه، أعرب محافظ السويس عن سعادته بتلك الزيارة، وتبادل المحافظ التهاني مع وفد حزب المصريين الأحرار بالسويس.

وأكد المحافظ على أهمية توحيد الجهود بين الأحزاب السياسية، وأنه مرحب بلقاء الجميع في أي وقت، لتقديم كل ما هو في صالح المجتمع والوطن.

وأكد الدكتور عادل فاضل، عضو الهيئة العليا للحزب والأمين العام للحزب بالمحافظة، أن المصريين الأحرار بكافة قياداته وأعضائه صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة، وأنهم جنود في خدمة الوطن.

وكانت أمانة الحزب بالسويس شاركت المواطنين في احتفالات عيد الأضحى المبارك ووزعت الهدايا  والشيكولاتة وألعاب الأطفال في الساحات عقب صلاة العيد.

2
2
3
3
4
4
448312368_1862317347513046_1307957492599320563_n
448312368_1862317347513046_1307957492599320563_n
اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس حزب المصريين الأحرار الدكتور عادل فاضل أمين الحزب

الأكثر قراءة

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

سرى جدًا.. كيف تتحرك الدولة المصرية فى ملف غزة؟

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

مصدر رفيع المستوى: مصر مستمرة فى تكثيف اتصالاتها للوصول إلى "هدنة غزة" فى إطار "مقترح بايدن"

بكام سعر الدولار اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى 16-6-2024 بالتعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة