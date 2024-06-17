توقعات برج الدلو اليوم الإثنين 17 يونيو 2024.. قد تصاب بعدوى

لمواليد برج الدلو، إليكم تفاصيل حظك اليوم وتوقعات الأبراج على كافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية،وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمهاموقع "الدستور" فيما يخص برج الدلو اليوم خلال السطور التالية.

إليكم توقعات برج الدلو اليوم الإثنين 17 يونيو على الصعيد المالي

بعض الاستثمارات قد لا تعطي نتائج متوقعة قد تؤثر على تدفق الثروة، ستنتهي معركة قانونية طويلة الأمد وسيمنحك الحكم تعويضًا، سيجد رجال الأعمال أموالًا إضافية من الشركاء لتوسيع أعمالهم. يجب أن تكون حذرًا أثناء القيام بالاستثمارات في الأسهم والتجارة وأعمال المضاربة.

الصعيد الصحي

قد تصاب بعدوى في الحلق أو حمى فيروسية قد تعطلك، يجب على الإناث توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ حتى لا يتعرضن لجروح باستخدام السكاكين، تناول نظامًا غذائيًا صحيًا مليئًا بالبروتينات والمواد المغذية في الوقت المناسب، أما عن المرضى فالجزء الثاني من الأسبوع مناسب للعمليات الجراحية.

الصعيد العاطفي

قد تقابل شخصًا مميزًا اليوم، أما المرتبطين على الرغم من المشاجرة البسيطة في علاقة الحب، إلا أنكما ستتشاركان اللحظات السعيدة، وسترى الإناث موافقة الوالدين وهذا أيضًا هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار بشأن المستقبل، قد لا تنجح بعض علاقات الحب بعيدة المدى لأن التواصل ليس مناسبًا. قد تقابل شريكك السابق أيضًا.

صفات برج الدلو

القوة: متسامح، مثالي، ودود، خيري، مستقل، منطقي

الضعف: عصاة، ليبرالية، متمردة

الرمز: ناقلة المياه

العنصر: الهواء

جزء الجسم: الكاحلين والساقين

حاكم التوقيع: أورانوس

يوم الحظ: السبت

اللون المحظوظ: الأزرق الداكن

رقم الحظ: 22

حجر الحظ: الياقوت الأزرق

مدى توافق الأبراج مع برج الدلو

الألفة الطبيعية: الحمل، الجوزاء، الميزان، القوس

التوافق الجيد: الأسد، الدلو

التوافق العادل: السرطان، العذراء، الجدي، الحوت

أقل توافق: برج الثور، برج العقرب