الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأول أيام عيد الأضحى.. مجازر الاحتلال في قطاع غزة لا تتوقف

غزة
غزة

في ظل الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، تتواصل المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مما أسفر عن مزيد من الدمار والخسائر البشرية.  

وشهد مخيم البريج وسط القطاع جريمة جديدة حيث قامت طائرات الاحتلال بقصف منزلين متلاصقين لعائلتي النجار والخطيب، مما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء، وهو ما أكدته الحصيلة الأولية، بحسب ما أعلنته حكومة غزة.

غارات إسرائيلية غرب مدينة رفح

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارة على محيط دوار زعرب غرب مدينة رفح، وأطلقت آلياته النار صوب المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بين الفينة والأخرى، مما أدى إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة.

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استشهاد طفلة جراء قصف الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة

في واقعة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سطح مدرسة غازي الشوا، التي تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في تصريح عاجل إلى أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر أخرى في القطاع خلال الساعات الأخيرة، مما أسفر عن استشهاد 41 شخصًا وإصابة 102 آخرين، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة في ظل الأوضاع الراهنة.

فيما تتواصل الأنباء عن استمرار القصف والعمليات العسكرية في قطاع غزة، مع تزايد الضحايا والدمار الذي يشهده الأهالي، في حين تعمل السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية على تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين والنازحين نتيجة للاعتداءات العسكرية المستمرة.

عيد الأضحى الاحتلال غزة غرب رفح مخيم البريج

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