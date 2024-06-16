الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز

خبير بمركز لندن للدراسات: انتهاكات الاحتلال تجاه الأطفال ومنع المساعدات غير مقبول

إيثان إي دينسر
إيثان إي دينسر

قال إيثان إي دينسر، الخبير بمركز لندن للدراسات، إن المجتمع الدولي ساهم في ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على إسرائيل ونحن الآن بصدد الحديث عن مجاعة أكثر من أي وقت مضى طبقا لكل التقارير الآتية من غزة.

وأضاف "دينسر"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يعتقد أن المجتمع الدولي لم يقم بالواجب بشكل تام فبالتالي نرى المزيد من الضغط على إسرائيل، لتخفيف المعاناة للكثير من المواطنين الذين يعانون بشكل ملحوظ خاصة في القطاع الإغاثي والإنساني، وبالتالي كان هناك حاجة ماسة لإدخال المساعدات بشكل عاجل.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية ليس لديها الأدوات السياسية التي تمكنها من أجل الضغط على إسرائيل لفتح المعابر أو الطرق لإدخال المساعدات، فنحن رأينا على مدار الأشهر الماضية كان هناك الكثير من المخاطر وكان هناك تعنت واضح من جنب إسرائيل في فتح المعابر البرية ولا سيما معبر رفح.

وتابع أن غلق المعابر أدى هذا إلى الكثير من المعاناة لآلاف الأطفال خاصة والنساء بشكل عام، حيث واجه الكثير من الفلسطينيين المعاناة الإنسانية والطبية، كما أن هناك عجز كبير في المساعدات الإنسانية.

خبير بمركز لندن للدراسات الأطفال الاحتلال مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية المجتمع الدولي

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