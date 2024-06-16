الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزيين الأضحية برسومات وألوان مبهجة.. عادات وتقاليد باكستانية في عيد الأضحى

جريدة الدستور

تحتفل باكستان بأول أيام عيد الأضحى غدا الإثنين 17 يونيو، حيث يتوجه المسلمون باكرًا إلى المساجد وساحات الصلاة، يعقبها قيام بعضهم بشعيرة النحر في حين يتوجه آخرون إلى المتنزهات والحدائق العامة.

يفضل عدد كبير من الباكستانيين تربية أضاحي العيد فوق أسطح المنازل، ويقومون بتزيين الأضحية بقصات ورسومات وألوان مبهجة.

من أهم الأكلات التي يتناولونها في العيد لحم النحر وهو الطبق الرئيسي في وجبة الغداء.

وقال محمد همايون صحفي وكالة أسوشيتد برس الباكستانية، إن كل مواطن يحتفل بطريقته الخاصة، بعض المواطنين يبدأون قبل العيد بالتنزه وشراء بعض المقتنيات والملابس الجديدة على مدار الأسبوع الذي يسبق عيد الأضحى، بعض النساء يصنعون الحلوي والأطفال يزينون المنازل بالزهور والديكورات المختلفة.

 

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يمكن أن يبدأ العيد بدون حلوى، أطباق الحلوى توزع على المواطنين، ثم يستمتعون بحفلات الشواء والكاري، والاحتفال مع العائلة.

 

ولفت إلى أن معظم مسلمي باكستان يصومون يوم عرفة، ويقدمون الحلوى للناس احتفالا بعيد الأضحى.

 

ذبح الأضاحي فوق أسطح المنازل وليس في الشارع

وأشار إلى أن بعض المدن ليس بها مناطق مخصصة لذبح الأضحيات، لذا يقومون بذبح الأبقار فوق أسطح المنازل، الكثير من المواطنين يذبحون الأضحية فوق الأسطح. 

 

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