الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوارع فاضية.. ارتفاع حرارة الطقس تحجز مواطني أسوان فى البيوت (فيديو)

أسوان
أسوان

شهدت مدينة أسوان، اليوم الأحد، تزامنًا مع أولى أيام عيد الأضحى المبارك هدوءا وشوارع خالية من الاحتفالات، حيث حرص المواطنين عقب صلاة العيد على التوجه لمنازلهم للاختباء من درجة حرارة الطقس المرتفعة.

ارتفاع درجة حرارة الطقس يمنع المواطنين من الاحتفال بعيد الأضحي

واختلفت أجواء عيد الأضحى المبارك بشكل كبير جدًا مقارنة بعيد الفطر، حيث اكتفي أهالى أسوان بتأدية الصلاة وشراء الألعاب المميزة للأطفال في ساحة المسجد ثم السير على الأقدام فى الساعات الأولى على شارع كورنيش النيل للوصول لأقرب نقطة للمواصلات.

ومع سطوع الشمس خلال فترة النهار وارتفاع درجة حرارة الطقس كانت الشوارع شبه خالية من الأهالي بشكل كبير جدًا واختفت الاحتفالات الخاصة بعيد الأضحي بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس خلال فترة النهار، حتي أن وجد عدد من الأشخاص فهو قليل جدا وكانوا فى طريقهم للوصول لموقع الموصلات لتوجه لمنازلهم.

مدينة اسوان ارتفاع درجة حرارة الطقس شوارع خالية اختفاء الاحتفالات عيدالفطر المبارك

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