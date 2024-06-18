عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 وأبرز الصور
يمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يبحث الكثير من الناس عن أجمل العبارات لتهنئة الأقارب والأحباب بمناسبة العيد.
عبارات الرد على تهنئة عيد الأضحى 2024
ويحرص الكثير من الأشخاص على الحصول على إرسال تهنئة عيد الأضحى 2024، إذا كانت رسالة عير الـ sms أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أو على تطبيق “إنستجرام”، ولنشر البهجة والسعادة، يرصد موقع “الدستور” في تقريره أجمل العبارات لتهنئة يمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وإليكم التفاصيل في السطور التالية في أول أيام العيد.
صور عيد الأضحى 2024
تهنئة عيد الأضحى 2024
- في هذا العيد، أرفع يدي إلى السماء وأدعو الله أن يغمركم ببركاته ورحماته، وأن يكون عيد الأضحى بداية لأيام سعيدة ومستقبل مشرق عيدكم مبارك.
- كما تبقى النجوم في السماء، تبقى تهنئتي لكم خالدة في القلب،عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم في نعمة وسعادة.
- كل عام وأنتم بخير، نسأل الله أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا، وأن يعيد علينا وعليكم بالخير والبركات.
- عيد أضحى مبارك، أسأل الله أن يرزقكم من فضله وكرمه، وأن يبعد عنا كل شر.
كل عام وأنتم بخير، نسأل الله أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا، وأن يعيد علينا وعليكم بالخير والبركات.
- أحببت أن أكون أول المهنئين بعيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير.
- لم يكتبنا الله هذا العام من الطائفين الملبيين فلندعو أن يتقبل منا ومنكم العمل الصالح وأن نكون على جبل عرفة جمعا.
- أقول لكل أحبتي واصدقائي كل عام وانتم إلى الله أقرب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
- مرّ عام ونحن بخير، فأهلًا بعام جديد ونتمنى أن ننهيه وجميعنا بخير.