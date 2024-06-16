يورو 2024.. التشكيل الرسمي لمباراة سلوفينيا والدنمارك

أعلن كاسبر هيولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك وماتياز كيك المدير الفني لمنتخب سلوفينيا، التشكيل الذي يخوض به كل فريق مباراة اليوم في افتتاح مواجهات الفريقين ببطولة يورو 2024.

وتقام المباراة اليوم على ملعب "شتوتجارت" ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء تشكيل الدنمارك كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: يانيك فيستيرجارد – يواكيم أندرسين – أندريس كريستنسين

خط الوسط: فيكتور كريستيانسين – بيير إيميل هويبيرج – مورتن هيولماند – كريستيان إريكسين – ألكسندر باه

خط الهجوم: راسموس هويلوند – يوناس ويند

أما تشكيل منتخب سلوفينيا فقد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: زان كارنيشنيك – فانيا دركوسيتش – جاكا بيول – إريك زانسا

خط الوسط: بيتار ستويانوفيتش – آدم يرين – تيمي ماكس إلسينك

خط الهجوم: أندراش ساربور – بنجامين سيسكو – يان مالكار

ويتواجد أيضا في المجموعة كل من إنجلترا وصربيا اللذان يلتقيا في العاشرة مساءً.