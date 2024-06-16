الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز

مناسبة للتخلص من الضغائن.. مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في نيبال

جريدة الدستور

يحتفل 1.5 مليون مسلم في نيبال سنويًا بعيد الأضحى، يسمى عيد الأضحى هناك بعيد البكرة وهو ثاني أكبر مهرجان إسلامي في البلاد، بعد عيد الفطر المبارك.

اعتاد أغلبية المسلمين ذبح وتقديم الأضاحي خلال أيام العيد، وتعلن الحكومة النيبالية أيام العيد عطلات رسمية بالدولة للمسلمين، ويعتبر مسلمو نيبال عيد الأضحى مناسبة للفرح والسلام والتخلص من الضغائن، ويعد الإسلام ثالث أكبر ديانة في نيبال بعد الهندوسية والبوذية، حيث يشكل المسلمون في نيبال تحو 5.09% من إجمالي عدد السكان. 

وقال بيرات أنوبام الصحفي بموقع نيبال برس، إن نيبال تعطي أجازة رسمية للمسلمين، والاحتفال يكون على مستوى العائلة.

وأكد خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسلمي نيبال يتلقون الدعم من الحكومة ورئيس الوزراء، لإظهار السعادة بالاحتفال. 

 

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الأضحى عيد الأضحى نيبال ذبح وتقديم الأضاحي لحكومة النيبالية الضغائن

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