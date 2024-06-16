الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لبنان يسيطر على حريق واسع شرق البلاد

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

أعلن الدفاع المدني اللبناني، الأحد، إخماد حريق واسع في أحراج بلدة عيتات، والحؤول دون امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

وأفاد الدفاع المدني، في بيان، بأن عناصره "من مراكز متعددة تمكنت بعد جهود استمرّت أكثر من ساعتين من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في عيتات".

وذكر أن النيران "كادت أن تطال المنازل المجاورة لرقعة الحريق، لولا سرعة تدخل العناصر واتباع الخطط التي ساهمت بعزل النيران وحصرها في بقعة محددة".

وأوضح الدفاع المدني أن عناصره "واجهوا صعوبات متعددة أثناء تنفيذ المهمة، أبرزها انعدام الطرق المؤدية إلى موقع الحريق وسرعة الهواء (الرياح) التي أدّت إلى انتشار النار، إضافة إلى خطر الألغام المزروعة في تلك الأرض".

وذكر أنه بعد انتهاء عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، تمركز عدد من العناصر في الموقع للمراقبة والتدخل الفوري إذا ما دعت الحاجة.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان يظهر حريقًا هائلا بين بلدتي كفردونين والشهابية (جنوب)، حيث أتت النيران على مساحات واسعة من أشجار الزيتون وحقول القمح، وسط محاولات فرق الدفاع المدني لإخماده قبل اقترابه من المنازل.

وتأتي هذه الحرائق بعد تحذيرات الدفاع المدني حول عدم استعمال المفرقعات النارية (يزداد استعمالها خلال عيد الأضحى) خصوصًا بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافّة، لا سيما في ظل الظروف المناخية الشديدة الحرارة التي تسيطر على لبنان.

والأربعاء الماضي، قالت المنصة الوطنية للإنذار المبكر (تابعة لمجلس الوزراء) في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "مؤشر خطر الحرائق يسجل ارتفاعًا واضحًا في مختلف المناطق اللبنانية بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

ودعت "لتوخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الوقائية، وتجنّب الأنشطة المؤدية إلى اشتعال النيران، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المختصة عن أي حريق مهما كان صغيرًا".

الدفاع المدني حريق النيران الطرق الألغام

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