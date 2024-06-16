الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأعلى للشئون الإسلامية": أعداد حجاج هذا العام مرتفعة بصورة غير مسبوقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك عددًا كبيرًا من التوسعات التي طالت منطقة مكة المكرمة والتي سهلت الوصول إلى الحرم الشريف ومكة المكرمة على الحجاج.

 

حجاج بيت الله 

وأكد الدكتور عبدالغني هندي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد الحجاج بالمملكة العربية السعودية هذا العام مرتفع بصورة كبيرة.

وأضاف في حديثه أن الحالة الإيمانية الموجودة داخل كل الوفود لا يمكن وصفها على الإطلاق، حيث يأتي الحجاج من جميع بقاع الأرض من أجل تأدية هذا الركن الإسلامي العظيم.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية لتنظيم وخدمة حجاج بيت الله.

 

تنظيم موسم الحج 

وتابع: "المملكة العربية السعودية قامت بالكثير من الإجراءات حتى يخرج موسم الحج هذا العام بشكل لائق ومنظم".

عبد اللغني هندي اكسترا نيوز حجاج بيت الله الأعلى للشؤون الإسلامية

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