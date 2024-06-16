الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: "حياة كريمة" رسمت البهجة فى قلوب الأسر الفقيرة بعيد الأضحى

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالدور الكبير الذي تبذله مؤسسة حياة كريمة في إدخال السعادة والبهجة في قلوب الأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلًا في عيد الأضحى المبارك، ونجاحها في رسم الفرحة على وجوه الأطفال عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وتقديم فقرات العرائس، وتوزيع بالونات تحمل شعار مبادرة حياة كريمة وهدايا على الأطفال، وتوزيع الهدايا والحلوى علي المصلين في مساجد مختلف محافظات مصر.

وقال "محسب"، إن مؤسسة حياة كريمة، مشروع فارق في حياة المصريين، ويعد مشروع القرن الواحد والعشرين، لأنه يمثل أول اهتمام حقيقي بالقرى المصرية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة سعيدة وآمنة للمواطن تشمل جميع الخدمات الأساسية في القري والريف المصري من رصف وصرف صحي ومياه وغيرها من الخدمات الأساسية، وإعادة توزيع الإمكانيات الاقتصادية للدولة وللمجتمع، وتحسين وتطوير كل مناحي الحياة.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن مبادرة حياة كريمة هي أساس بناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري، بعدما نجحت المبادرة في دورها بالتخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف المحافظات، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد كما عملت على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

txt

أيمن محسب يطالب بتعزيز دور الدبلوماسية التجارية لتحديد وتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية

وأوضح "محسب"، أن المبادرة نجحت في تغيير حياة المواطن، وانعكست نتائجها بالإيجاب في انخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب للعمل بالمبادرة وفتحت آفاق مشروعات جديدة للشباب الأمر الذي أدى إلى الحد من مشكلة البطالة، خاصة أن مجالات عمل المبادرة لم تتوقف على قطاع بعينه، بل توسعت مجالاتها فيما يحقق الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتمكينهم من مواجهة مصاعب الحياة.

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن حياة كريمة أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يتم تنفيذه ضمن مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، من أجل تطوير كل جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتنفيذ تدخلات اجتماعية ترتقي بحياة المواطنين، كما نجحت في إنشاء وتدشين العديد من المشروعات التي تستهدف بناء الإنسان المصري.

الدكتور أيمن محسب النواب عيد الأضحى العرائس مساجد حياة المصريين لجنة الشئون العربية المواطنين

الأكثر قراءة

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

مصدر رفيع المستوى: مصر مستمرة فى تكثيف اتصالاتها للوصول إلى "هدنة غزة" فى إطار "مقترح بايدن"

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

مفاجأة.. كولر يغلق الباب أمام عودة أحمد قندوسى فى نهاية الموسم

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة