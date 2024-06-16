أيمن الرقب: الفلسطينيون قضوا اليوم الأول لعيد الأضحى بين قبور شهدائهم

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن شعب غزة لم تجف دموعه اليوم بسبب الحزن المسيطر عليهم جراء ما يحدث من جرائم صهيونية بحق أبناء فلسطين.

شهداء غزة

وأكد الدكتور أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أصوات الدعاء ارتفعت في المساجد من قبل المواطنين بأن يرحم الله من رحلوا ويشفى من مصاب ويحمي الوطن من جرائم الاحتلال الصهيوني.

وأضاف في حديثه، أنه يوجد أكثر من 30 ألف طفل فلسطيني في غزة بلا أب أو أم، لذا الكيان الصهيوني خالف كافة المعايير الدولية والإنسانية في وسط غياب للضمير الدولي.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأشار إلى، أن الاحتلال الصهيوني مستمر في جرائمه حتى اليوم، معبرًا: "الشعب الفلسطيني قضى اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك بين قبور شهدائهم".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37337 شهيدًا و85299 مصابًا، وذلك منذ يوم الـ7 من أكتوبر الماضى.

كما ارتكبت قوات الاحتلال، ثلاثة مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث راح ضحية تلك المجازر 41 شهيدًا و102 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية فقط