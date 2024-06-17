توقعات برج العذراء اليوم الإثنين 17 يونيو 2024.. أحداث غير متوقعة

لمواليد برج العذراء الذين يبحثون على محركات جوجل عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج على كافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج العذراء اليوم الإثنين 17 يونيو 2024.

توقعات برج العذراء اليوم الإثنين على الصعيد المالي

أن يكون لديك خطة نقدية مناسبة لتلبية المتطلبات المالية، قد ترى ثروة من الاستثمارات السابقة ولكن النفقات ستكون أعلى أيضًا، قد يتم تحرير التمويل العالق مع العملاء وهذا يضمن آفاق عمل أفضل لرواد الأعمال، تجنب الصراعات المالية مع الأصدقاء والأقارب، سيخوض بعض مواليد برج العذراء معارك قانونية متعلقة بالملكية والتي يمكن أن تزيد من وضعك المالي.

الصعيد الصحي

صحتك العامة ستكون جيدة ولكن أولئك الذين يعانون من الربو أو أمراض الرئة يجب أن يكونوا حذرين للغاية، قد يكون لديك أيضًا حمى فيروسية أو التهاب في الحلق أو مشاكل في الهضم، يمكن لأولئك الذين لديهم موعد لعملية جراحية المضي قدمًا في الخطة، يجب على النساء الحوامل توخي الحذر أثناء المشاركة في رياضات المغامرة.

الصعيد العاطفي

تجنب كل أنواع الحجج هذا الأسبوع وقضاء المزيد من الوقت مع الحبيب، سيكون لديك لحظات كثيرة لتعتز بها، تجنب المحادثات غير السارة وتأكد أيضًا من توفير المساحة المناسبة في الحياة، قد تحدث بعض الأحداث غير المتوقعة في الحياة العاطفية، التواصل أمر بالغ الأهمية في علاقة الحب وقد تأخذ علاقات الحب البعيدة منحى مختلفًا قد يؤدي إلى الانفصال.

صفات برج العذراء

القوة: لطيف، أنيق، يسعى إلى الكمال، متواضع، قوي الإرادة

الضعف: صعب الإرضاء، الإفراط في التملك

الرمز: العذراء

العنصر: الأرض

جزء الجسم: الأمعاء

حاكم الإشارة: عطارد

يوم الحظ: الأربعاء

لون الحظ: رمادي

رقم الحظ: 7

حجر الحظ: الياقوت

مدى توافق الأبراج مع برج العذراء

الألفة الطبيعية: الثور، السرطان، العقرب، الجدي

التوافق الجيد: العذراء، الحوت

التوافق العادل: الحمل، الأسد، الميزان، الدلو

أقل توافق: الجوزاء، القوس