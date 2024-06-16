الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقابة الموسيقيين تنعي الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز

عمرو عبد العزيز
عمرو عبد العزيز

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى، الموزع الموسيقى عمرو عبد العزيز، والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 


كما نعي النجم حلمي عبد الباقي وفاة الموزع الموسيقى عمرو عبد العزيز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق قائلا: “البقاء لله الموزع الموسيقي الكبير عمرو عبد العزيز حبيبي ياعمرو صحيت دلوقتي علي  هذا الخبر المؤلم والمفجع  مصدقتش عيني قابلتك اخر مره في رمضان وكنت سعيد اوي ان شوفتك وكنت زي القمر واستعدنا ذكريات مع بعض بس اكيد اكيد انت في مكان افضل واحسن ربنا ينورلك قبرك ويجعل مثواك الجنه برجاء الدعاء في هذه الايام المباركة”.

الراحل تعاون من قبل مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي ومنهم الفنان حلمي عبد الباقي والفنانة التونسية لطيفة، والمطرب لطفي بوشناق وكاظم الساهر الذي قام بتوزيع أغنيته "عيد وحب" من ألحان كاظم، وأصالة، ومدحت صالح، وقدم الكثير من الأوبريتات الغنائية الوطنية وقام مثلاً بتوزيع وتأليف وتنفيذ موسيقي لأوبريت "مصر المكان والمكانة" الذي شارك في الغناء به كوكبة من نجوم الفن والغناء منهم عمرو سعد وأحمد سعد ومي فاروق ومحمد الحلو.

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