الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى ينظم رحلات مجانية للجماهير لدعم الفريق أمام الاتحاد

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

أعلن مسئولو النادي الأهلي، عن توفير أتوبيسات مجانية لنقل الجماهير إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة الفريق أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": 

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية، بعد غد الثلاثاء، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الاتحاد السكندري، في بطولة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وأضاف النادي الأهلي في بيانه، يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وطلب مسئولو المارد الأحمر، من الجماهير بضرورة إحضار كل مشجع يرغب في حضور المباراة، التذكرة وبطاقة «فان آي دي»، الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشات سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدوري نايل

يحل المارد الأحمر ضيفا ثقيلا على نظيره زعيم الثغر، في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدوري نايل

تنقل مجموعة شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في الجولة السادسة والعشرون، بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة، مساء الثلاثاء المقبل.

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