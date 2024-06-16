وكيل "صحة الإسكندرية" في جولات للمستشفيات لمتابعة سير العمل خلال عيد الأضحى

أجرت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك جولات تفقدية لمستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية بإدارة برج العرب الطبية ومناطق العامرية وغرب الطبية.

استهدفت الجولة المرور على مستشفى برج العرب المركزي، مستشفى العامرية العام، مستشفى الجمهورية العام، مستشفى جمال حمادة المركزي، في إطار استكمال المتابعة الميدانية المكثفة لأماكن تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الإسكندرية، خلال العيد.

وتابعت وكيل صحة الإسكندرية انتظام سير العمل ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات.

وقد بدأت الزيارة بتفقد مستشفى برج العرب المركزي وكان في استقبالها الدكتور وليد مختار، مدير المستشفى والدكتورة ناهد هارڤي، مدير إدارة برج العرب الطبية، حيث تم المرور على أقسام الاستقبال والعناية المركزة وعناية القلب والمبتسرين والنساء والولادة والعمليات.

وتم التأكد من تواجد جميع فرق المستشفى على مدار الساعة خلال إجازة العيد، والجاهزية خلال فترة تأمين الساحل الشمالي في فترة الصيف، كما تم مناقشة الجزء الوقائي المتعلق بالمستشفى وبعض الأمور الإدارية.

وأكدت وكيل صحة الإسكندرية ضرورة الاهتمام بالمرضى وإدخال خدمات جديدة، كما اشادت بفريق عمل المستشفى خلال هذه الفترة.

ثم توجهت لمستشفى العامرية العام وكان في استقبالها الدكتور ضياء الدين زامل مدير المستشفى، وتفقدت أقسام الاستقبال والعناية المركزة ووحدة السكتة الدماغية ووحدة المناظير، وقسم الأشعة والذي يضم أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة التليفزيونية وقسم الأشعة التداخلية، وقد تم مناقشة إدخال بعض الخدمات الجديدة والإنتهاء من تجهيز الطوارئ، كما أكدت على ضرورة تواجد الفرق الإدارية والطبية على مدار 24 ساعة.

تلى ذلك زيارة مستشفى الجمهورية، واستقبل وكيل صحة الإسكندرية الدكتورة هالة يوسف مديرة المستشفى، والدكتور محمد خليل مدير عام منطقة غرب الطبية، حيث اطمأنت على تواجد كامل القوى بكل أقسام المستشفى ونسب الاشغال والتردد، وناقشت بعض التحديات التي تواجه المستشفى والمساعدة في حلها في أسرع وقت، مشيدة بتكامل الخدمات بين المستشفيات المختلفة في منطقة غرب الطبية.

واختتمت جولاتها بالتوجه لمستشفى جمال حمادة المركزي وكان في استقبالها الدكتور وليد زاهر، مدير المستشفى وتفقدت تطوير قسم الاستقبال والجدول الزمني للانتهاء منه كما ناقشت أهم التحديات التي تواجه المستشفى وقدمت الشكر لكل العاملين



وقدمت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية التهنئة لجميع الفرق المتواجدة بالمستشفيات، مشيدة بالالتزام والكفاءة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين.

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