"شكرا يا ريس".. رسالة المفرج عنهم للرئيس السيسى فى عيد الأضحى المبارك

أعادت وزارة الداخلية البسمة على وجوه 4199 نزيلًا بمراكز الإصلاح والتأهيل عقب خروجهم للحياة من جديد لقضاء عيد الأضحي المبارك مع أسرهم.

فرحة عارمة رسمت على وجوه أسر النزلاء المفرج عنهم منتظرين حضن الحبيب الغالي ليكون للعيد طعم مختلف.

"شكرا سيادة الرئيس السيسي" هكذا أعرب أهالي المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير في سلوكيات أبنائهم وتقدموا بالشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع.