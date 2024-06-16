الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري

جوميز
جوميز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها غداً الاثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم:  ناصر منسي - يوسف أوباما.

يغيب عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا. 

وحقق فريق الزمالك فوزاً غاليا على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة أمس السبت من التدريبات عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد المقبل استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقرر له غدًا الاثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جوزيه جوميز جوميز المصرى البورسعيدى مباراة المصري البورسعيدي ستاد برج العرب

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