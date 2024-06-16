الأحد 16 يونيو 2024
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ذبحوا 10.7 مليون رأس ماشية.. كيف يحتفل المسلمون فى بنجلاديش بعيد الأضحى؟

جريدة الدستور

قال إسماعيل حسين المحلل والكاتب الصحفي من دكا، إن عيد الأضحى من أكبر الاحتفالات الإسلامية في بنجلاديش التي يعيش فيها أكثر من 150 مليون مسلم في بنجلاديش، وهو عيد له أهمية كبيرة، عن الأعياد الأخرى.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن التجهيزات لعيد الأضحى تبدأ قبل 20 يومًا من العيد، حيث يشتري الشباب بعض المقتنيات والملابس الجديدة، والأطعمة، ويتواصلون عبر الهاتف، لتبادل التهنئة.

ولفت إلى أن عدد الأضحيات تصل لـ 10.7 مليون رأس ماشية، بيعت بغرض الأضحية في عيد الأضحى.

 

 

وأوضح أن الكثيرين يهتمون بالاحتفالات بعيد الأضحى مع العائلة، والأقارب يجتمعون داخل منزل العائلة للاحتفال سويًا بعيد الأضحى وذبح الأضحية في بهجة، والأماكن العامة يتم تزيينها الأماكن، وتتحضر لاستقبال الزوار خلال الثلاثة أيام الأولى من عيد الأضحى.

وأردف أن المواطنين يأتون من كل مكان للاحتفال مع العائلة، يقومون بتزيين منازلهم، والبهجة تعم الشوارع، ومن مظاهر الاحتفال أيضًا أن لديهم طبق واحد كبير تجتمع حوله العائلة لإظهار أجواء من الترابط  والتراحم. 

 

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عيد الأضحى الاحتفالات الإسلامية بنجلاديش الأعياد القاهرة الإخبارية

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