أيام فرحة.. ملايين المصريين فى الشوارع والشواطئ

احتفل المصريون بأول أيام عيد الأضحى المبارك، اليووم، وسط أجواء مبهجة معتادة فى مختلف محافظات الجمهورية، بدأت منذ الساعات الأولى من الصباح، بأداء صلاة العيد فى المساجد والساحات العامة الكبرى.

وبعد أداء صلاة العيد، انطلقت الأسر إلى الحدائق والمتنزهات العامة، إلى جانب الأندية ومراكز الشباب، علاوة على الشواطئ وكورنيش النيل، احتفالًا باليوم الأول من «العيد الكبير».

الإسكندرية بالونات بألوان علم فلسطين.. و«آيس كريم» للأطفال

عاشت محافظة الإسكندرية أجواءً مبهجة، أمس، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وهى الاحتفالات التى بدأت مع صلاة العيد فى ٥٣١ ساحة، إلى جانب المساجد المنتشرة فى مختلف الأحياء والمدن.

وتوافد على المساجد وساحات الصلاة الآلاف من المصلين، وسط مشاهد ومظاهر احتفالية أصبحت معتادة خلال الفترة الأخيرة، من بينها إلقاء البالونات على المصلين، وهو ما استقبله المواطنون ببهجة كبيرة، خاصة الأطفال.

وحرص أهالى منطقة «سيدى بشر» على نثر بالونات بألوان علم فلسطين، تضامنًا مع أهالى غزة فى هذه الأيام المباركة، مع حرص الشباب والأطفال على التقاط الصور التذكارية فى ساحات الصلاة، حيث حملوا الهدايا والبالونات تعبيرًا عن فرحة العيد. وعقب انتهاء صلاة عيد الأضحى، توافد الأطفال فى «سيدى بشر» على منطقة ألعاب خُصصت للأطفال؛ من أجل إدخال الفرحة على قلوبهم، وتضمنت مسرح عرائس وملاهى وركوب خيل، إلى جانب توزيع المثلجات «أيس كريم» على هؤلاء الأطفال.

وشهدت منطقة الألعاب إقبالًا كبيرًا من الأطفال وأسرهم، حيث تجمعوا حول مسرح العرائس لسماع القصص المسلية، إلى جانب التقاط صور فوتوغرافية مع «الرجل الآلى»، فضلًا عن ركوب الملاهى والخيل. ونظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى الإسكندرية صلاة عيد الأضحى فى ٤ ساحات رئيسية بالمحافظة، ضمن مشاركته الفعالة فى مختلف المناسبات الوطنية والدينية بمختلف أنحاء الجمهورية. وشهدت الساحات الأربع توافدًا كبيرًا من المواطنين، الذين أدوا صلاة العيد فى أجواء من البهجة والروحانية، ثم بدأوا بعدها الاحتفال فى العيد، بالتزامن مع حرص أعضاء التحالف على توزيع هدايا وألعاب على الأطفال. وقال النائب إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى فى الإسكندرية، إن التحالف يحرص على المشاركة الفعالة فى جميع المناسبات الوطنية والدينية، إيمانًا منه بأهمية تعزيز الترابط الاجتماعى، ونشر قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

كما نظم نادى المهندسين فى الإسكندرية صلاة العيد داخل مقره، وسط أجواء بهجة وسرور، تلاها تنفيذ مجموعة من الفقرات والأنشطة المتنوعة بالمجان، من ألعاب وملاهٍ وسينما ومسرح عرائس، إلى جانب رسم للأطفال وشخصيات كرتونية.

كفر الشيخ توافد على الحدائق.. و«موتوسيكلات مائية» فى بلطيم

سجلت الحدائق والمتنزهات العامة فى محافظة كفرالشيخ إقبالًا كبيرًا من المواطنين، احتفالًا بأول أيام عيد الأضحى، بعد أداء صلاة العيد فى ٣٨٥ ساحة منتشرة فى ربوع المحافظة، وذبح الأضاحى فى المجازر الحكومية بالمجان.

وفتحت المجازر الحكومية فى كفرالشيخ أبوابها منذ الساعات الأولى من الصباح، لذبح أضاحى المواطنين والجمعيات الأهلية، وإجراء الفحوصات البيطرية مجانًا، على أن يستمر ذلك طوال أيام عيد الأضحى، فى إطار الحرص على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وضمان سلامة اللحوم من خلال الذبح تحت إشراف أطباء بيطريين.

وتوافد الآلاف من أهالى كفرالشيخ على الحدائق والمتنزهات العامة بمختلف مدن المحافظة، خاصة حديقة «صنعاء» فى مدينة كفرالشيخ، إلى جانب حديقة الحيوانات، وحديقة الأسرة والطفولة فى دسوق، وحديقة العائلات بمدينة فوه، وحدائق مطوبس، وقناطر إدفينا، وحدائق الحامول.

وسجل مصيف بلطيم إقبالًا كبيرًا من المواطنين، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة فى أول أيام العيد، وفق هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، الذى كشف عن نشر ١٠٠ فرد إنقاذ على الشواطئ الستة فى المصيف. وأضاف «عطية»: «يوجد على الشواطئ الستة موتوسيكلات مائية و٣ لانشات بحرية، بجانب التنسيق مع هيئة الإسعاف فى كفرالشيخ لدعم المدينة بـ٥ سيارات إسعاف، لاستخدامها فى حالات الطوارئ طوال أيام العيد».

كما أشار إلى التنسيق مع مديرية التموين فى كفرالشيخ، لمتابعة الأسواق والمخابز، وزيادة الحملات الرقابية على المحال والمطاعم، والتأكد من جودة المعروض بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

السويس إقبال على الكورنيش واللحوم المشوية

بدأ أهالى السويس الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بأداء الصلاة، فى الساحات المفتوحة التى خصصتها المحافظة لهذا الغرض، لينطلقوا بعدها إلى منطقة الكورنيش فى بورتوفيق، للاستمتاع بنسمات البحر. فى الوقت نفسه، كان الآلاف من الأسر تنتظر دورها فى قائمة انتظار أعدها الجزارون قبل أيام من عيد الأضحى، لذبح الأضاحى وسط أجواء روحانية لا تخلو من البهجة والفرحة. وامتلأت الحدائق المفتوحة بالأسر التى قررت أن تقضى جزءًا من ساعات الصباح فى الهواء الطلق، بجانب تناول وجبة الإفطار، قبل العودة إلى المنازل لإعداد وجبة الغداء الخاصة بأول أيام عيد الأضحى. وظهرت تجمعات ملحوظة للأطفال والشباب فى مختلف شوارع السويس، بالتزامن مع تسجيل شاطئ السويس العام إقبالًا متوسطًا، فى ظل انشغال المواطنين بأداء الصلاة، والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وسط توقعات بزيادة الإقبال على الشواطئ فى بقية أيام إجازة العيد وفتحت المطاعم أبوابها فى انتظار لحوم الأضاحى، لتسويتها وشوائها على الفحم، لعشاق اللحوم المشوية، والتى تركت فى الشوارع رائحة زكية، تستطيع أن تميزها بسهولة من على بُعد.

مطروح «حياة كريمة» توزع الحلوى

توافد أهالى وزوار محافظة مطروح على المساجد والساحات العامة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. بينما لجأ آخرون إلى الصلاة فى الشوارع، عقب امتلاء المساجد والساحات العامة بالمصلين، وسط تشديدات أمنية مكثفة. ووزع متطوعو مؤسسة «حياة كريمة» فى مطروح حلوى وبالونات على الأطفال، إلى جانب عدد من أهالى وزوار المحافظة، عقب الانتهاء من صلاة العيد. وحرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على توزيع ألعاب و«عيدية» على الأطفال، مقدمًا لأهالى وزوار المحافظة التهنئة بقدوم عيد الأضحى، وموجهًا الشكر لمؤسسات المجتمع المدنى، فى ظل حرصها على إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال.

الغربية الصغار بالجلابيب البيضاء والتهانى فى حضرة «السيد البدوى»

احتشد المئات من الأسر فى المتنزهات والحدائق العامة والشوارع بمحافظة الغربية، بعد الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وتوجهت الأسر إلى المتنزهات الموجودة بها ألعاب ترفيهية للأطفال، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، بهدف إدخال البهجة والفرحة على قلوب الصغار، الذين استمتعوا بأوقاتهم فى هذه الأماكن.

وحرصت الأسر على اصطحاب الأطفال والرضع للاحتفال بالعيد، والتقاط الصور الفوتوغرافية لهم فى أجواء كرنفالية، خاصة داخل ساحات الصلاة، ومع ارتدائهم الجلابيب البيضاء المميزة. وأكد الأهالى أنهم يحرصون دائمًا على اصطحاب أطفالهم معهم إلى المساجد والساحات العامة، ليتعودوا على أداء صلاة العيد منذ الصغر.

وفتحت المتنزهات والحدائق العامة والأندية ومراكز الشباب أبوابها أمام الزوار، وتوافدت الأسر عليها منذ الصباح الباكر، خاصة الأماكن المتاحة بالمجان، أو تطبق أسعار دخول مخفضة.

وعقب أداء صلاة العيد، ووسط حالة من البهجة والسعادة فى الساحات والمساجد، تبادل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، التهانى مع أبناء المحافظة الحاضرين فى ساحة «السيد البدوى».

المنيا احتفالات فى النوادى.. ومراكز الشباب تستقبل المواطنين

احتفل أهالى محافظة المنيا باليوم الأول من عيد الأضحى المبارك على كورنيش النيل، الذى يعد قبلة الأهالى الأولى للاحتفال بالأعياد والمناسبات الاجتماعية.

وخرجت الأسر إلى كورنيش المنيا حاملة معها الأطعمة والمشروبات، على رأسها أطباق الفتة واللحوم، حيث افترشوا أرضية الكورنيش وبدأوا فى تناول الطعام، بالتزامن مع لعب الأطفال فى ملاه قريبة نُصبت قبل ساعات، ولعب الشباب كرة القدم وركوب الخيل.

وفضل بعض الأهالى الاحتفال باليوم الأول من العيد داخل النوادى، مثل نادى المنيا الرياضى فى مدينة المنيا، وفرعه فى مدينة المنيا الجديدة، إلى جانب مراكز الشباب المنتشرة فى المراكز التسعة بالمحافظة.

وبينما أقبل آخرون على الحدائق العامة، وفى مقدمتها الحديقة الدولية، وحديقة «٢٥ يناير» فى شرق النيل، فضل فريق ثالث الاحتفال داخل حمامات السباحة، هربًا من درجة الحرارة المرتفعة.

الدقهلية «أوبن بوفيه» بالقرى ونصف مليون زائر لـ«جمصة»

كما هى العادة، فإن احتفالات المواطنين فى محافظة الدقهلية بالعيد مختلفة بعض الشىء، فبعد الانتهاء من صلاة العيد، اصطف أهالى قرية طنبول بجوار بعضهم البعض يتبادلون التهانى ويتناولون العيش والملح الذى يحمله أطفال القرية، تعبيرًا عن الترابط والتلاحم، فتلك العادة توارثتها الأجيال المتعاقبة هناك.

وفى مركز منية النصر، شهد احتفالًا فريدًا، حيث نظم أحد الأهالى مائدة طعام «أوبن بوفيه» تضم الكفتة والفراخ المشوية وأصنافًا مختلفة من الأطعمة ابتهاجًا بالعيد ليتناول جميع الأهالى الطعام معًا وسط أجواء من الفرحة.

واستقبلت الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة الأهالى، وانتشر بائعو البالونات والألعاب والحلوى بالشوارع لإدخال الفرحة فى نفوس الأطفال.

وعاش أهالى محافظة الدقهلية فرحة كبيرة، خلال اليوم الأول، من العيد ابتداءً بفرش ساحات صلاة العيد وأداء الصلاة والتنزه فى المتنزهات والحدائق العامة فى جو من البهجة والسرور.

واستقبلت مدينة جمصة ما يقرب من نصف مليون زائر لقضاء إجازة العيد على شواطئ المدينة، حيث خصصت رئاسة المدينة ٨٠ برج إنقاذ و٨٠ بحارًا ومنقذًا بطول الشاطئ للتعامل مع أى حالات غرق.

أسوان زيارات رسمية لدور النشء ومركز الأحداث

وسط أجواء احتفالية من البهجة والفرحة، حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على زيارة دار الرعاية الاجتماعية للبنين والتقى فيها أطفال دور رعاية البنين والبنات، ودار جومانا والسيدات القبطية وكذا مركز الأحداث، حيث قدم التهنئة للأطفال والنشء المقيمين بها.

كما وزع المحافظ عليهم العيدية وبعض الهدايا، ورافقه خلال الزيارة اللواء ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد موسى، مدير غرفة العمليات بالمحافظة، فضلًا عن رؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية ومركز الأحداث.

وأكد محافظ أسوان حرصه على الوجود مع أبنائه فى جميع المناسبات والاطمئنان على توفير جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لهم.

ولفت إلى أن المحافظة حريصة على مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الاجتماعية لأداء الدور البناء والإنسانى تجاه الفئات والشرائح المختلفة.

دمياط إقبال على رأس البر و«الهلال الأحمر» توزع الهدايا

فى محافظة دمياط، زاد الإقبال على مدينتى دمياط الجديدة ورأس البر، وتوافد مئات المصطافين على شارع بورسعيد وساحة استاد رأس البر لأداء صلاة العيد ثم التنزه بمنطقة اللسان والأسواق، بحضور قوات مديرية أمن دمياط وقسم شرطة رأس البر وإدارة مرور دمياط واستعدادات مكثفة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر. كما وزع أعضاء ومتطوعو الهلال الأحمر البالونات والشيكولاتة والهدايا على الأهالى فى الحدائق والمتنزهات العامة، فيما شارك فريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر فى حملات الدعم النفسى والتوعية والتأمين الطبى بميدان الساعة بدمياط والحديقة المركزية بدمياط الجديدة. وفى ميدان الساعة تحديدًا، تجمع مئات المواطنين للاحتفال بالعيد وجرى توزيع البالونات والحلوى على الأطفال وسط الأغانى الشعبية.

القليوبية دراجات نارية على الكورنيش وفى القناطر

توافد أهالى محافظة القليوبية على كورنيش النيل بمدن بنها والقناطر الخيرية وكفر شكر للاحتفال بالعيد وسط انتشار أمنى مكثف فى جميع المناطق لتأمين المواطنين وأسرهم والتأكد من عدم حدوث ما يعكر صفو فرحتهم وسعادتهم.

وحرصت الأسر والعائلات على افتراش المسطحات الخضراء داخل الحدائق وسط الطبيعة الخلابة بمدينة القناطر الخيرية وهربًا من حرارة الجو المرتفعة، معبرين عن سعادتهم بفتح الحدائق بالمجان للاستمتاع بالعيد فى جو ملىء بالفرحة والسعادة وتوافر جميع الألعاب للأطفال ليشعروا بالفرحة وممارسة هوايتهم من الألعاب.

كما حرص الشباب والأطفال على ركوب الخيل والدراجات البخارية بأنواعها المختلفة للتنزه والاستمتاع بفرحة العيد على كورنيش نهر

الإسماعيلية حفلات شواء.. وشواطئ بأسعار رمزية للمواطنين

فى محافظة الإسماعيلية، توافد آلاف المواطنين على الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بتلك الأجواء الخلابة والجميلة خلال العيد.

وأقبل المواطنون على حدائق نمرة ٦؛ كونها تمتاز بانتشار الأشجار والمساحات الخضراء الخلابة، والتقط المصطافون صورًا تذكارية ونظموا حفلات شواء على الشاطئ.

وقال أحد أبناء المحافظة كمال السيد: «الإسماعيلية تعد محافظتى المفضلة وأحرص على القدوم إليها فى المناسبات للاستمتاع بأجوائها وطبيعتها الخلابة، كما أن أسعار شواطئها رمزية وشهدت أعمال تطوير عديدة فى السنوات الأخيرة وجرى تطهير المياه من الشوائب».