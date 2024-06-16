ذبح الجعد بن درهم وإعدام صدام حسين.. وقائع سياسية في عيد الأضحى

شهد عيد الأضحي، علي مر التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر، العديد من الوقائع التاريخية السياسية، حدثت بالتزامن معه، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

خالد القسري يذبح بالجعد بن درهم في عيد الأضحى

مازالت صفحات التاريخ الإسلامي، تحديدا تاريخ الخلافة الإسلامية يحمل كلمات خالد القسري، "أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسي تكليما، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر" كما ذكر في "البداية والنهاية لابن كثير.

شهدت مدينة الكوفة في مثل هذا اليوم من العام 124 هجرية، والموافق 742 ميلادية، ذبح المفكر الفيلسوف الجعد بن درهم، بيد خالد القسري والي الكوفة وقتها خلال الخلافة الأموية، والذي ذبحه كما تذبح الشاه كأضحية في عيد الأضحي.

عرف عن الجعد بن بآراءه الفكرية الفلسفية عن خلق القرآن، ورغم ما يبدو علي آراءه وأفكاره بأنها تميل للإلحاد والكفر، إلا أن الجعد في قوله بأن الله لم يكلم تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، إنما يقصد بها نزع الصفات البشرية عن المعني، أي أنه الإلتذاذ بمنافع المحبوب وهو معني لا يليق بالله. فسر الجعد بن درهم “الخلة” ولوازمها. فقال أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، أنه أراد به أعلي درجات الإحسان من النبوة ورفع الدرجة في الدنيا والآخرة، هذا هو ما قصد إليه الجعد بن درهم، لكن فسر الفقهاء آراءه بأنها تدعو لتكفيره فكان ما كان من مصيره ذبحا كشاه علي منبر المسجد بيد والي الكوفة خالد القسري.

إعدام صدام حسين في عيد الأضحى

ومن بين أشهر الوقائع والأحداث السياسية التي تزامنت مع عيد الأضحي، إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، في مثل هذا اليوم من العام 2006، علي خلفية قضية “الدجيل”، والتي اتهم فيها بالإبادة الجماعية.

وقد نفذ حكم الإعدام على صدام حسين في أول أيام عيد الأضحي في العاصمة العراقية بغداد، بعد محاكمة استمرت ثلاثة أعوام، من 2003 وحتي 2006، وتمت عملية إعدامه في مقر الشعبة الخامسة في منطقة الكاظمية.

سبقت وقائع محاكمة صدام حسين جلسات التحقيق والتي تم خلالها بث مقاطع مصورة عن حادث الدجيل والذي وقع عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية، وفيها رصد لمحاولة اغتيال صدام حسين خلال مرور موكبه الرئاسي في مدينة الدجيل، حيث تم إطلاق النيران عليه ولكنه نجا بأعجوبة، من محاولة الاغتيال التي دبرها ونفذها حزب الدعوة العراقي.

وكانت المحكمة الجنائية المختصة في العراق قد حددت في 19 أكتوبر من العام 2005 موعدا لأولي جلسات محاكمة صدام حسين، وفيها تم توجيه تهمة قتل 148 شخص من أهالي بلدة الدجيل إثر حادث الاغتيال الفاشل الذي تعرض له صدام.

أهالي غزة يقضون عيد الأضحى تحت القصف

وأحدث الوقائع السياسية المتزامنة مع عيد الأضحي، ما يشهده قطاع غزة وأهله منذ العاشر من أكتوبر 2023، فمن قتل وإبادة، مجاعة وتشريد، وفقدان العائلات لجل أفرادها، ووسط مشاهد القتل والتدمير والقصف علي مدار الساعة يقضي أهالي قطاع غزة عيد الأضحي لأول مرة تحت الإبادة الكاملة، ومشاهد الجوع والمجاعة التي يعاني منها أهالي القطاع، مع تعنت الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية وقوافل الإغاثة إليهم.