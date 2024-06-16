في عيد الأضحى 2024.. اعرف مخاطر تناول اللحوم بكميات كبيرة

اللحوم تعد من المصادر الأساسية للبروتين والعناصر الغذائية الهامة مثل الحديد والزنك وفيتامين ب 12، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول اللحوم قد يؤدي إلى مشاكل صحية جسيمة.

مخاطر تناول اللحوم بكميات كبيرة

جاء فى موقع “هيلث” الطبي هناك أضرار لتناول اللحوم بكميات كبيرة ومنها الآتي.

زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب

اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول.

هذه المكونات تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يزيد من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب.

زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان

تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمصنعة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، خاصة سرطان القولون والمستقيم. يُعتقد أن المواد الكيميائية الناتجة عن طهي اللحوم على درجات حرارة عالية (مثل الشواء) قد تكون مسرطنة.

مشاكل الجهاز الهضمي

الاستهلاك المفرط للحوم قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك، اللحوم تفتقر إلى الألياف الغذائية التي تعزز الهضم الصحي وتساعد في منع الإمساك.

زيادة الوزن والسمنة

اللحوم تحتوي على نسب عالية من السعرات الحرارية والدهون، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة عند تناولها بكميات كبيرة. السمنة تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم

تناول اللحوم بكميات كبيرة، خاصة اللحوم المصنعة التي تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

لذا يجب الحرص على تناول اللحمة ولكن بكميات معقولة خاصة خلال فترة عيد الاضحي الذي يزداد تناول اللحمة به وذلك حتي نحمي نفسنا من التعرض لتلك المشكلات الصحية الخطيرة.