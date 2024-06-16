الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رانيا فريد شوقي عن والدتها الراحلة: فرحة العيد يعني حضن أمي

الفنانة رانيا فريد
الفنانة رانيا فريد شوقي

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن اشتياقها الشديد لوالدتها الراحلة، خاصة في موسم عيد الأضحى الذي يحل اليوم، معربة عن حبها الكبير لها.

وشاركت “رانيا” صورة تجمعها بوالدتها الراحلة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: “ أمي هي عيدي و فرحة العيد يعني حضن أمي وضحكتها مافيش حاجة ليها معني من غيرك يا روح روحي بحاول اعيش و اشتغل و أضحك لكن ضحكة مصطنعه و انبساط زائف و الناس فاهمين اني تغلبت علي الوجع و الكسره و نسيتك هما مش عارفين انا جوايا ايه انا اتكسرت”.

وأضافت: “ اه انا عامله قوية لكن الحقيقة اني اضعف من الضعف تايهه و بالهي نفسي علي قد ماقدر عشان ماركزشي و زرعت في دماغي فكرة انك مسافرة أمريكا عند طارق اخويا زي ماكنتي بتعملي و انا مستنياكي ترجعي بالسلامة اكيد عيدك في الجنة أحلي مع ارحم الراحمين و كل حبايبك و أبويا حب عمرك بحبكم اوووووووي إلي ان نلتقي يا روح القلب”.

 

مش روميو وجوليت روميو وجوليت رانيا فريد شوقي الفنانة رانيا فريد شوقي ميدو عادل انستجرام عيد الأضحى

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