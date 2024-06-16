هولندا تقتنص فوزا ثمينا من بولندا وتتصدر مجموعتها مؤقتا في «يورو 2024»

خطف المنتخب الهولندي، انتصارا ثمينا من نظيره البولندي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب فولكسبارك في هامبورج، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وحصد منتخب هولندا، أول ثلاث نقاط، ليتصدر مجموعته مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة النمسا وفرنسا والتي ستجمعهما يوم غد الأحد.

افتتح آدم بوكسا التسجيل لمنتخب بولندا في الدقيقة 16، ليسجل بعدها كودي جاكبو هدف التعادل لمنتخب هولندا في الدقيقة 29، قبل أن يحرز فوتر فيجورست، الهدف الثاني لمنتخب «الطواحين» في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

بدأ منتخب بولندا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: جان بيدناريك – بارتوس سالامون – جاكبو كيفيور.

الوسط: برزيمسلاف فرانكوفسكي – بيوتر زيلينسكي – تاراس رومانتشوك – نيكولا زاليفسكي.

الهجوم: سيباستيان سزيمانسكي – آدم بوكسا – كاسبر أوربانسكي.

وبدأ منتخب هولندا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: دينزل دومفريس - ماتياس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي.

خط الوسط: تيجانى ريجنديرس - جيردي شوتن - جوي فيرمان.

خط الهجوم: تشافي سيمونز - ممفيس ديباي - كودي جاكبو.

مجريات الشوط الأول

الدقيقة الثانية.. تصويبة من جاكبو يتصدى لها الحارس البولندي تشيزني ويبعدها لركنية.

الدقيقة العاشرة.. تلقي تياني ريندرز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله جيردي شوتن، ليسدد كرة غير دقيقة لتمر إلى خارج الملعب.

الدقيقة الرابعة عشرة.. تصويبة من ممفيس ديباي مرت بجوار القائم دون خطورة على مرمى تشيزني.

الدقيقة السادسة عشرة.. وسط الاستحواذ الهولندي على مجريات اللعب.. ومن ركلة ركنية تلقي آدم بوكسا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليحولها برأسه داخل الشباك معلنًا تقدم بولندا بالهدف الأول.

الدقيقة العشرون.. تصويبة قوية من فان دايك مدافع المنتخب الهولندي من داخل منطقة الجزاء، يبعدها الحارس تشيزني عن مناطق الخطورة، ليحرم هولندا من هدف تعديل النتيجة.

الدقيقة 29.. انطلق جاكبو صوب مرمى تشيزني، ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بالدفاع البولندي وتغير مسارها لتسكن في شباك بولندا ليمنح نجم ليفربول هدف التعادل للمنتخب الهولندي.

الدقيقة 42.. فرصة الهدف الثاني تضيع من جانب المنتخب الهولندي بعد عرضية من ناحية اليسار من جانب ناثان آكي إلى جاكبو الذي يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم.

الدقيقة 45+2.. ممفيس ديباي يتلقي كرة طولية على حدود منطقة جزاء منتخب بولندا ليسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيمن لتشيزني لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

مجريات الشوط الثاني

الدقيقة 46.. تلقي دومفريس، كرة عرضية داخل منطقة جزاء يبعدها الحارس تشيزني قبل أن تصل إلى ممفيس ديباي.

الدقيقة 54.. تشافي سيمونز لاعب منتخب هولندا يتلقي تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء لكنه يسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 59.. تسديدة من ياكوب كيفيور لاعب منتخب بولندا من يمين منطقة الجزاء ابعدها حارس هولندا بارت فيربروجن من أسفل يسار مرماه.

الدقيقة 65.. تسديدة قوية من دينزل دومفريز لاعب منتخب هولندا من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

الدقيقة 70.. تسديدة من دينزل دومفريز لاعب منتخب هولندا من يمين منطقة الجزاء ابعدها حارس بولندا فويتشيك تشيزني من يسار مرماه.

الدقيقة 71.. كرة عرضية من دينزل دومفريز لاعب منتخب هولندا من جهة اليمين قابلها جاكبو برأسية من داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع بولندا عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 73.. ركلة ركنية لهولندا من جهة اليمين نفذها ممفيس ديباي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ستيفان دي فري برأسية مرت أعلى العارضة.

الدقيقة 83.. فوتر فيجورست يتلقي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من ناثان آكي، ليسدد كرة قوية تسكن شباك الحارس تشيزني ليمنح هولندا الهدف الثاني.

الدقيقة 90.. كرة عرضية من جهة اليسار قابلها كارول سويدرسكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ابعدها بارت فيربروجن حارس هولندا من أسفل يمين مرماه.

الدقيقة 90+3.. تسديدة قوية من جاكوب مودر لاعب منتخب بولندا من خارج منطقة الجزاء أمسك بها حارس هولندا بارت فيربروجن من أسفل يسار مرماه.





