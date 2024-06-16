الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللاعب المصري علي عزت ويحصد الميدالية الذهبية لبطولة إيطاليا المفتوحة لناشئي الإسكواش 2024

جريدة الدستور
  • النجم المصرى يتفوق على لاعب إيطاليا ولاعب المنتخب السويسري بثلاثة أهداف مقابل لا شىء
  • البطل المصرى شارك فى العديد من البطولات الأوروبية وحقق نجاحا كاسحا

 

فاز لاعب الاسكواش المصرى علي عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي بالمركز الأول فى بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين  تحت ١٧ سنة، والتي أقيمت في مدينة ريتشوني بإيطاليا في الفترة من 13 إلي16 يونيو الجارى، باشتراك أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والعديد من دول العالم بإجمالي ٣٤ دولة منها "امريكا وانجلترا والنمسا والمجر وايطاليا وأوكرنيا وقطر والأردن ورومانيا وإسبانيا وويلز ودومنيكا وألمانيا ومصر".

واستهل اللاعب المصري علي عزت مشواره في البطولة بتحقيق الفوز علي اللاعب الايطالي JON. DAVIS بدور ال ٦٤ بنتيجه ( ٣-٠) وفي دور ال ٣٢، حقق الفوز الثاني له علي لاعب المنتخب السويسري ARTEM PANCHENKO بنتيجه ( ٣-٠) ثم التقي بدور ال ١٦ مع لاعب المنتخب القطري khaled Hmdan وفاز بنتيجه (٣-٠) وفي دور ال ٨
تقابل مع لاعب المنتخب الأردني Ossama Bataineh وحقق نتيجه (٣-٢)، وفي دور قبل النهائي التقي مع لاعب المنتخب الروسي والمصنف الثاني علي البطولة وحقق فوز (٣-١).

واختتمت فاعليات البطولة بالمباراة النهائية لتحديد المركز الاول والثاني، اليوم الأحد، بين لاعب منتخب الأمريكي Rohan Roy والمصنف رقم (٢) علي أوروبا وبين اللاعب المصري علي عزت المصنف رقم ١ علي البطولة وانتهت بفوز اللاعب المصري علي عزت بنتيجة (٣-٠ ) ليحقق اللاعب المصري علي عزت المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة إيطاليا المفتوحه لناشئ الاسكواش ٢٠٢٤.

وتعد بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين من أقوي البطولات في أوربا حيث يشارك في البطولة أفضل لاعبين اللعبة في الأعمار السنية المختلفة.

وتألق اللاعب علي عزت لاعب نادي بلاك بول المصري في العديد من البطولات الأوروبية، حيث حصل علي المركز الأول، في بطولة فلندا الدولية والمركز الثاني في بطولة إيطاليا الدولية، كما فاز فى وقت سابق لاعب الاسكواش المصرى على عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي، بالمركز الاول فى بطوله فلندا المفتوحة للناشئين.

ويعد البطل علي عزت ضمن أفضل المواهب المصرية في لعبة الأسكواش والذي يتنبأ له الكثيرين بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة، وله العديد من المشاركات الدولية في بطولات أوروبا وأمريكا المفتوحة لناشئين الاسكواش.

ناشئي الإسكواش 2024 اللاعب المصري علي عزت بطولة إيطاليا المفتوحة لناشئي الإسكواش 2024

الأكثر قراءة

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

مفاجأة.. كولر يغلق الباب أمام عودة أحمد قندوسى فى نهاية الموسم

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

إسرائيل تعلن عن "هدنة تكتيكية" يومية فى جنوب غزة للسماح بدخول المساعدات